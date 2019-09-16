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沈永年 大灣區樓市解碼

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沈永年：大灣區投資三大中伏陰招（上）

【明報專訊】大灣區置業已成一股熱潮，不少本港投資者看準大灣區城市發展作出投資部置。然而，大家在投資過程中小心遇到三大陷阱，也就是國內不良中介常用來招攬香港人買大陸樓的招數；倘若不幸遇到這些情况，輕則令大家投資失利，未能達到保本升值的預期；重則可招致巨大金錢損失，甚至惹上法律責任。

筆者在此先說說第一種手法，也是行內常說的「釣魚」。大家上社交網站時可曾留意一些樓盤廣告，放很多靚照片，寫着甚麼臨近海邊、背山面海、十幾萬首期、豪裝幾房、免費午餐睇樓團，仲有禮送……寫得要幾吸引有幾吸引。但若大家仔細看清楚，就會發現整個廣告不但中介公司名稱欠奉，甚至連樓盤名稱都看不到，廣告末只有人名和聯絡電話。然而，哪裏會有這麼筍的樓盤？廣告的目的不就是要吸引你上釣嗎？

勿信來歷不明超荀樓盤廣告

當你照着廣告致電查詢，對方這時或許會告訴你樓盤名稱，而他所說的樓盤又是一些熱銷、較有名的項目，對方更會向你說，街外所有中介都沒有此貨源，還有特別折扣唯他獨有。但其實他手上根本沒有這些貨，旨在成功約你上來而已；即使你多番要他確認手上的盤源，他亦會用盡方法游說你，說會在口岸接你，只要你參加他安排的睇樓團便會一清二楚。當然，只要你一上了他的睇樓車，就只會不斷載你去看他想你看的樓盤，推銷他手上的樓盤直至深夜，說得難聽點，就係唔買唔畀走！

對中介來說，「釣魚」是一種低成本的招攬方法，但據我所知，由於不少人熱愛上社交網站，所以在看到相關樓盤廣告時往往容易中伏。筆者建議，假如大家在社交網站見到類似廣告，必須看到該樓盤是由香港的地產中介公司代理，並有香港的銷售人員跟進，最好是清楚列明項目名稱和相關樓盤資料。

亂跟睇樓團 唔買唔畀走

要是不清楚對方屬於哪家中介公司，又不知道項目名稱，卻貿貿然跟隨對方去睇樓，發生甚麼事你也控制不了，實在相當危險！

由於篇幅所限，筆者會在下期專欄繼續講解其餘兩大投資容易中伏陰招，不容錯過！如果大家想盡快知道其餘兩大中招位，也可上Youtube搜尋「灣區博士沈永年」觀看有關影片，因為筆者早前到外地度假，已精心製作一系列「滑雪教投資」的節目，一邊滑雪之餘也不忘提醒大家避免中伏，達到安全投資的目的。

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]

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