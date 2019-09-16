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謝偉銓：增建過渡房解決劏房 政府勿再歎慢板

【明報專訊】日前灣仔再有劏房單位發生三級火警，釀成兩死六傷。回看過去10年，香港近乎每年也發生與劏房相關的奪命火警意外，偏偏劏房的數量不跌反升，居住環境愈趨惡劣，若政府再不加快正視及處理劏房問題，同類意外恐怕只會不斷重演。

單是2017年全港有超過9宗劏房火警事故，其中葵涌工廈內有「一開十七」的違法劏房發生大火，3名年輕人喪命。再數2011年花園街大火、2013年北角五洲大廈大火，起火地點雖非劏房之內，但附近失火蔓延至劏房大廈即一發不可收拾。

去年有大學調查指，單是油尖旺、深水埗及九龍城3區共324幢舊樓中，佔88%樓宇內有劏房，當中逾81%沒有火警警報系統，77%沒有滅火筒，75%沒有消防喉轆，反映消防設備嚴重不足。香港樓宇本身密度高，舊樓樓層走廊空間尤其狹小，若再違規間成劏房，人流大增，除增加潛在的消防風險，對樓字的結構安全、負載量等亦會造成很大威脅。

短期大增供應不能單靠市場

在充足房屋土地供應未到位前，透過興建過渡性房屋緩解違規劏房相信已是社會共識。惟政府在推展及落實過渡性房屋的工作上，進度緩慢，如今年初公布成立的20億元過渡性房屋基金，主要靠非政府機構申請及興建，受近月政治事件影響，撥款估計延至年底才獲審議。

另一項措施為改裝工廈作過渡房屋，同樣依賴私人業主或發展商申請及進行改裝，惟受批准年期等限制，措施公布至今仍然零申請。筆者早前撰文建議政府盡快就政策檢討，考慮提供遞減式補貼方法增加業主參與誘因，在此不再作詳述。

要落實執行短期內大幅增加過渡房屋供應，筆者認為不能單靠市場力量，而是要政府採取主導角色，亦要考慮從公營物業入手。參考全港現有179個公共屋邨，部分舊式屋邨密度偏低，若然能適切加建預製組合屋，建造至安裝可以在大約一年內完成，由政府負責規劃及加建工程，估計五年可提供過萬個單位，讓不少劏房戶可有安全的容身之所，不用繳交高房租、水電費等，政府為何不考慮呢？

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]

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