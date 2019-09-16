李聲揚：港交所走出去 國資委走進來

先說大市，早說別人恐懼時我貪婪，尚記得兩三個星期前到蕭若元的韓牛餐廳晚餐，蕭生向來曲直難分，但席間似乎認為內地經濟快崩潰（我聽了至少10年）、香港銀行系統癱瘓、港元將報廢、美國將制裁甚至開戰——但結果恒指由25000點反彈至27000點。不是說席間飯腳是明燈，而人類總是向極端方向想，得意時太忘形，焦慮時太悲觀。若是看看估值，已知道恒指在25000點水平值博率極高。

第4季股市可看好 惟難重上3萬點

現在呢？看消息面，歐洲央行已推行量化，中國內地也放水，美國經濟依然堅挺，尚未要加入放水行列。但同時間中美關係似乎好轉──人人皆知美國總統特朗普善變，就算會面中途也可以忽然反枱離場。但今次是有理由相信，未來一兩月內有機會達成較實質的協議。所以，第四季股市應仍可看好，但要重上30000點似乎有點難度。下年請早。

港交所方面，小弟當晚的速評，和湯文亮一樣，用了「有買貴冇買錯」一詞。試想想，紐倫港三大金融中心，若得其二，實在不得了。可惜是倫交所似乎是皇帝女唔憂嫁，未有港交所此名新追求者前，股價今年已升七成。明顯市場願意祝福倫交所和Refinitiv的結合。行文之時（星期五晚）倫交所已極速向港交所「派檸檬」，甚至不用「家長」（監管當局）棒打。聞說港交所仍不死心，希望以誠意（錢是也）打動美人，但相信仍不容易。

港交所「提親」失敗 無實質損失

不過，若「婚事」告吹，對港交所來說，其實亦無甚實質損失。反正港交所作風有點像土豪，公開登報示愛，並無預先和對方溝通──但也代表港交所連訂金也沒有落，損失的頂多是若干律師顧問費。消息公布後市場擔心港交所買貴貨，兼且要發新股攤薄股東，股價相當合理地受壓。若「婚事」告吹，一切又從頭面對，再加上百威亞洲和阿里巴巴有機會來港上市，港交所股價或能反彈。當然「提親」失敗，副作用是其他交易所都知道港交所有的是金子，又希望成親，自然會坐地起價，但此乃後話。

最後一點才最重要。也是星期五的新聞，路透社（近來變了官方爆料渠道？）報道，國資委希望國企加大在香港的投資。原因當然是你懂的。

吾等少談政治，只看股票編號。即時想到的當然是國泰（0293）和港鐵（0066），但想深一層，似乎已無必要。再想到的是本地銀行，東亞（0023）和大新（2356），但再想一想，金融公司一般由匯金統領，國資委不會踩過界。地產商方面，不少已表忠，况且爛船有三斤釘，市值之大不容易收購。

國資委進場 可吼純本地公司

剩下的，大約可以想像。為免太敏感，就不提供股票編號，聰明人可以自行「對號入座」。首先是零售，並非指化妝品或金舖，而是超市便利店，店方決定閣下買到什麼，什麼可以上架，而且也是大僱主。另外，電訊公司（固網及流動）也是戰略重要的行業。當然還有公用事業──水電煤；再來就是運輸，港鐵以外是什麼？

再三聲明，小弟不熟悉法規，未有核實各個行業對非本地投資者的設限，只供參考。但第四季可以多留意純本地公司，反正估值也相當低殘。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]