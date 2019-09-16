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經濟
2019年9月16日星期一
環球數據前瞻
多家虛擬銀行要求押後開業 人員編配技術未配合 金管局：無硬性時間規定
港局勢動盪 中資緩推行
官媒「加一腳」：倫交所拒收購 反映憂慮港局勢
內銀受累降準 下半年息差料受壓
港機場客運量 上月跌逾12%
劉怡翔談港金融業 緊貼一帶一路機遇
富蘭克林鄧普頓周文輝：本港政局未穩 港股料續跑輸
實質利率跌 旗下基金增持黃金
法盛投資管理David Lafferty：拉加德新官上場 較看好歐股
中資續進駐中環中心 內房再「添食」 佳兆業向盧文端買入30樓
空置率約7% 甲廈罕見
星初創Transwap 攻港擬與虛銀合作
陽光房託：研新模式減社運衝擊 上水中心近半租約今年到期 料影響不大
總資產值突破200億 靠租金增長帶動
Webb警告 港大零售存泡沫
張兆聰：地產商時代已過 地產股靠高息
林正宏：教育基金收息滾存
環球數據前瞻
金子：降準利好 招行購20515
張兆聰：中央擬撤汽車限購 華晨看俏
蔡金強：內房年底升浪在即
潘啓才：控股股東性質有異 私有化財技大不同
李聲揚：港交所走出去 國資委走進來
謝偉銓：增建過渡房解決劏房 政府勿再歎慢板
沈永年：大灣區投資三大中伏陰招（上）
黃德几：海底撈受惠餐飲行業擴張
伍禮賢：信義玻璃完成築底伺機吸
許繹彬：現階段投資美股 較港股更易捕捉
新iPhone獲看好 低撈手機設備股 分析：舜宇待回調買入 穩陣之選
陸振輝：善於理財才能真「父幹」
陳增濤：妙手回春 1983年陳釀拉菲
謝紹榮：未來本港地產股只宜短炒
陸振球：環球股巿ETF挑戰頭肩底
陸振球：美股VIX反映9月多利好
林少陽：港倫合併 本難成事
技術取勝：恒生未穿上升軌
潘迪藍：貿戰升級 台灣難獨善其身
于學宇：亞洲房託仍是高收益之選
股升債跌 反映非低息利好
劉思明：9月下半月偏淡格局或打破
何啟聰：反手部署淡倉 平保沽29357
瑞銀亞洲：港股料續反彈 恒指Call 19294
摩根大通亞洲：金融股回升 匯控購22109
周顯：證券行落雨收傘 細股唯有free fall
何國良：強股回吐 待明年才有好表現
何濼生：民主不一定有利民生
王弼：美債息急升 美股高位有壓力
曾淵滄：港交所購倫交所出價太低
湯文亮：搵地小組沒完成任務
陳永傑：發展商推盤 各顯神通
廖偉強：危中有機 待雨過天晴
布少明：盼《施政報告》增房屋供應
李志成：銀行上調按息 心理影響居多
郭思治．推介股份：新地（0016﹚
歐宸銘．推介股份：舜宇光學（2382）
李嘉廉．推介股份：港交所（0388﹚
涂國彬．推介股份：SPDR金ETF（2840）
盧楚仁：金價調整後料再展升浪
反修例3月 銀行估價跌幅擴大 第一城跌近13% 業界料反映銀行對後市悲觀
康怡3房險守千萬 低市價一成
SKYPARK減價一成 兩房2.35萬租出
長實鳳園地申建1462伙 近全數反對
匯璽III加推176伙 最快周四開售
加多利軒 旺中帶靜
匯璽III快開售 港灣豪庭成交淡
年輕開始部署退休 忌太保守
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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多家虛擬銀行要求押後開業 人員編配技術未配合 金管局：無硬性時間規定
港局勢動盪 中資緩推行
官媒「加一腳」：倫交所拒收購 反映憂慮港局勢
內銀受累降準 下半年息差料受壓
港機場客運量 上月跌逾12%
劉怡翔談港金融業 緊貼一帶一路機遇
富蘭克林鄧普頓周文輝：本港政局未穩 港股料續跑輸
實質利率跌 旗下基金增持黃金
法盛投資管理David Lafferty：拉加德新官上場 較看好歐股
中資續進駐中環中心 內房再「添食」 佳兆業向盧文端買入30樓
空置率約7% 甲廈罕見
星初創Transwap 攻港擬與虛銀合作
陽光房託：研新模式減社運衝擊 上水中心近半租約今年到期 料影響不大
總資產值突破200億 靠租金增長帶動
Webb警告 港大零售存泡沫
張兆聰：地產商時代已過 地產股靠高息
林正宏：教育基金收息滾存
環球數據前瞻
金子：降準利好 招行購20515
張兆聰：中央擬撤汽車限購 華晨看俏
蔡金強：內房年底升浪在即
潘啓才：控股股東性質有異 私有化財技大不同
李聲揚：港交所走出去 國資委走進來
謝偉銓：增建過渡房解決劏房 政府勿再歎慢板
沈永年：大灣區投資三大中伏陰招（上）
黃德几：海底撈受惠餐飲行業擴張
伍禮賢：信義玻璃完成築底伺機吸
許繹彬：現階段投資美股 較港股更易捕捉
新iPhone獲看好 低撈手機設備股 分析：舜宇待回調買入 穩陣之選
陸振輝：善於理財才能真「父幹」
陳增濤：妙手回春 1983年陳釀拉菲
謝紹榮：未來本港地產股只宜短炒
陸振球：環球股巿ETF挑戰頭肩底
陸振球：美股VIX反映9月多利好
林少陽：港倫合併 本難成事
技術取勝：恒生未穿上升軌
潘迪藍：貿戰升級 台灣難獨善其身
于學宇：亞洲房託仍是高收益之選
股升債跌 反映非低息利好
劉思明：9月下半月偏淡格局或打破
何啟聰：反手部署淡倉 平保沽29357
瑞銀亞洲：港股料續反彈 恒指Call 19294
摩根大通亞洲：金融股回升 匯控購22109
周顯：證券行落雨收傘 細股唯有free fall
何國良：強股回吐 待明年才有好表現
何濼生：民主不一定有利民生
王弼：美債息急升 美股高位有壓力
曾淵滄：港交所購倫交所出價太低
湯文亮：搵地小組沒完成任務
陳永傑：發展商推盤 各顯神通
廖偉強：危中有機 待雨過天晴
布少明：盼《施政報告》增房屋供應
李志成：銀行上調按息 心理影響居多
郭思治．推介股份：新地（0016﹚
歐宸銘．推介股份：舜宇光學（2382）
李嘉廉．推介股份：港交所（0388﹚
涂國彬．推介股份：SPDR金ETF（2840）
盧楚仁：金價調整後料再展升浪
反修例3月 銀行估價跌幅擴大 第一城跌近13% 業界料反映銀行對後市悲觀
康怡3房險守千萬 低市價一成
SKYPARK減價一成 兩房2.35萬租出
長實鳳園地申建1462伙 近全數反對
匯璽III加推176伙 最快周四開售
加多利軒 旺中帶靜
匯璽III快開售 港灣豪庭成交淡
年輕開始部署退休 忌太保守
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中資續進駐中環中心 內房再「添食」 佳兆業向盧文端買入30樓
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Webb警告 港大零售存泡沫
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李聲揚：港交所走出去 國資委走進來
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陳增濤：妙手回春 1983年陳釀拉菲
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李嘉廉．推介股份：港交所（0388﹚
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加多利軒 旺中帶靜
匯璽III快開售 港灣豪庭成交淡
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