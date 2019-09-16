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林正宏：教育基金收息滾存

【明報專訊】張先生和太太都是專業人士，兩人月入約12.5萬元，自住物業尚有750萬元未償還的按揭貸款。可惜未有太多時間處理自己的理財和投資。最近張太懷了寶寶，預產期是明年初，希望為寶寶準備教育開支及健康保障，包括建立教育基金及幫寶寶買保險。

快要成為父母，責任更大，他們應該優先檢視自己是否有足夠的人壽和危疾保險。供樓方面，夫婦各負擔一半，所以他們的人壽保障至少要包括一半的未償還按揭貸款，即375萬元。此外要確保人壽保險有足夠保障來維持小朋友的未來開支和教育經費，以2%折現率折現，大約為512萬元。假設每人負責一半，即需要額外投保256萬元。金額看似不少，不過這是有期限的責任，所以兩人可以考慮定期壽險。由於張先生和太太分別已有100萬元的人壽保險，所以兩人需要額外購買531萬元的人壽保險。每年的保費分別是7847元及5765元，保費保證20年不變。

現時市况波動 可考慮債券基金

危疾保險的保額以年薪的2倍來計算，即是150萬元。扣除每人目前已有的50萬元危疾保險，額外需要100萬元的危疾保障。定期供款25年，可保障至100歲，並為最常見的嚴重疾病如癌症及心臟病/中風分別提供300%及200%保額的保障。每年的保費分別為25,025元和25,514元。到他們65歲時，預期可累積至144萬元及129萬元。

教育基金方面，由於爺爺嫲嫲資助80萬元，預算相對充裕。張先生及太太溝通後，他們希望盡量不動用該筆額外資金，這樣可以為將來預留更大的彈性，因此建議以80萬元購買一份一筆過供款的儲蓄保險，坊間就有產品，首3年保證每年派發投保額的4%（即是每年32,000元），第四年後每年保證派發投保額的1.8%另加2.2%非保證現金價值，直至130歲。再以每年32,000元的派息去供一份有投資成分的教育基金，預期到孩子18歲時可以累積到35萬元。70萬元的現金則投資於一個平衡的基金組合，由於現時市況比較波動，當中可考慮大部份投資於債券基金，如80%左右，餘下則投資於亞洲高息股票基金。債券基金可增加投資組合的穩定性，而高息股票基金或可帶來中長線的資本增值機會。

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