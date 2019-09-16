Webb警告 港大零售存泡沫

質疑股權高度集中

Webb解釋，港大零售主席楊軍於2017年以每股4元的價格收購70.09％股權，高於當時0.92元的帳面值。楊軍後於去年2月將60％股權抵押予中國長城資產管理公司，Webb估計，這可能是一筆押股貸款。公司在 2018年3月完成新股配售，發行1400萬股，發售價為每股3.98元，使此前所抵押的股份被稀釋至56.07％。

指主席楊軍押股農銀國際

Webb表示，根據中央結算系統數據推斷，楊軍抵押股份正存倉於農銀國際，佔該行的港大零售持倉達85.89%，而前十大券商持倉佔該股「街貨」更高逾九成，形成股權高度集中。港大零售在1974年由朱兆明創立，後獲長和（0001）主席李嘉誠舅仔莊學海、莊學山等人入股；在2017年賣盤予旭森國際主席楊軍。公司旗下獨家分銷品牌包括Clarks、Petite Jolie等，零售點主要集中在香港、台灣及澳門。