陽光房託：研新模式減社運衝擊 上水中心近半租約今年到期 料影響不大

明報記者 陳偉燊

據截至今年6月底止全年業績，陽光旗下尖沙嘴百利商業中心早在今次反修例風暴全面爆發前，出租率及租金已出現大幅滑落（見表），包括上水中心的其他商場則大持維持相若水平。吳兆基說，上水中心主打不同食肆，雖然今年有47%租約到期，但主要涉及穩定性高的食肆及銀行，預料不受自由行旅客減少影響；將軍澳新都城中心一期商場則放租予食肆、教育機構、菲傭服務中心，加強經濟轉差下的防守力。

投資海外涉及匯率管理風險

吳兆基表示，長遠會留意發展新營運模式，商場減少受社會運動衝擊。他表示，隨着近期衝突事件增加，市民消費轉為集中在周一至周五，加上9月份時消費向來較淡，因此陽光正部署新推廣計劃帶動商場人流及消費。

當前市况轉淡，吳兆基不諱言，近期多見了老牌家族放售物業、地舖及較細收租物業，而且價錢「有得傾」，但他指陽光著重收購如上環Strand 50等可供翻新及優化，兼和旗下附近租盤產生協同效益，及有控制權的項目。他表示，陽光有留意海外的投資機會，但礙於海外租盤或需由測量師行代管，直接優化項目空間減少，加上涉及匯率風險，因此主力仍在香港尋求機會。

Strand 50翻新後回報率可達15%

寫字樓業務方面，吳兆基指租務所受衝擊影響較小，反而他們近期落實將灣仔陽光中心約8萬平方呎樓面租予大新銀行（2356），並授出大廈命名權，同時待Strand 50完成翻新後，預期在年尾前租客陸續遷入，加上旺角豐怡中心的新租客進駐兼已租出八、九成，預期在未來12至18個月可帶來貢獻。

隨着寫字樓向非核心區持續發展，陽光旗下灣仔及上環物業租盤現呎租才約40元，有助企業節省成本，吸引租戶續租。他明言：「未見有寫字樓出現空置，或租戶需要即刻離場的情况」。在完成總值5000萬元的Strand 50翻新計劃後，他估計投資回報率可達15%，當中透過引入共享空間theDesk建立會員網絡，更可為集團於區內的3項物業租客提供會議室等空間，發展成新社區。