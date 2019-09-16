星初創Transwap 攻港擬與虛銀合作

可支援免手續費跨境匯款

近年港人對電子錢包認知日深，接受Alipay及Wechat Pay付款更隨處可見，但支援跨境匯款則為另一回事。個人客戶多採用傳統銀行電匯，但手續費動輒近百元。Transwap創始人兼行政總裁黃譚勝表示，公司可支援免手續費跨境匯款，是由於平台採用ACH（Automated Clearing House）技術，即本地網絡付款。ACH本為美國國內銀行間互相匯款的簡便網絡，但現時各個國家均已發展出自己版本的ACH，以香港為例，本地同業撥帳（CHATS）及轉數快（FPS）即為同類。而Transwap運作方式即於各個地區建立合作伙伴，再利用本地自身網絡進行轉數，因而大大減少中轉費用，至於對客戶的評估與管理，都藉助大數據及e-KYC等科技。

此前本地競爭對手之一的Airwallex曾伙拍紅杉資本及東亞銀行（0023），意圖申請虛擬銀行牌照，不過最後未見結果。黃譚勝表示，公司亦有與虛擬銀行商討合作計劃，此外正商討加入銀通（Jetco）網絡，預料未來業務規模將會擴大。對於本港熱議的虛擬銀行，黃譚勝表示，機遇多於挑戰，因料虛擬銀行主打借貸，未必熟悉跨境匯款業務，又未必了解中小企需要。此外，傳統銀行亦意識到Fintech所帶來低手續費匯款的挑戰，因此轉而傾向合作。公司今年處理的交易額僅為約7000萬美元，不過他預測在良好勢頭下，明年可達到5億美元。