空置率約7% 甲廈罕見

美聯：與裝修拆售出租有關

目前中環中心的低層呎租已跌至60多元，中層仍達70至80元，高層則約110元水平。羅仲英指出事實上早在今年初經濟已經開始轉弱，加上自長實轉手後，有部分舊租客或大租客亦在知悉大廈將加租或拆售前搬離，故造成較大的空置。他指目前該廈業主亦未必會等到大租客承租全層數萬呎，故不少都按原公契將全層一劏12間拆租，令單位更易出租；但隨著聖誕及新年的租務重災淡季將至，他相信即使無社會活動發生，該廈亦可算已「見頂」或「最好時間過去了」，將有下行壓力，料租金平均下降幅度或達5%至8%不等。

對於曾有指中環中心新業主大幅加租，導致空置增加。羅仲英抱不同意見，指長實（1113）持有期間租值未獲真實反映，當時呎租才數十元至70元不等，因此現時加租僅是「追落後」。