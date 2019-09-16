中資續進駐中環中心 內房再「添食」 佳兆業向盧文端買入30樓

明報記者 方楚茵

佳兆業回覆本報查詢時確認，已購入中環中心物業，並指大廈位址地段優良，具投資價值，計劃將目前中環中心30樓作自用，但日後亦不排除作出租。據本報查冊所得，原來持有盧文端在7月24日辭任持有中環中心30樓的離岸公司董事職務，改為由佳兆業財務總監兼公司秘書余國良、佳兆業健康（0876）執董許昊，以及佳兆業副總裁級的高層李健萍擔任公司董事，變相佳兆業經買殼將中環中心30樓收歸旗下。

租客不乏十大內房商身影

今次是盧文端第三次出售其獲分貨樓層，盧文端原獲分的5層分別為19、21、30、58及77樓，當中19樓已轉讓至紀惠集團主席廖湯慧靄手上，58樓則售予禹洲。據本報在中環中心現場視察（見另稿），由盧文端持有的21樓已無法經電梯前往，或正裝修方便日後租出。

長實（1113）於2017年天價出售中環中心75%股權及一批車位後，至今僅有少數買家仍全數保留手上物業，其中就包括擁有9層樓面的世茂許榮茂家族；而內房除了成為新業主，亦是中中核心租客之一，據公開及市場資料，目前租客包括碧桂園（2007）旗下香港公司、海藍控股（2278）、由龍光（3380）及合景泰富（1813）共同持有、發展鴨脷洲利南道的地王的麒灣(香港)投資、弘陽地產（1996）、新城發展（1030）及旗下的新城晉峰金融集團、以及寶龍地產（1238）等（見表）。有已進駐中環中心的內房高層表示，雖然近年不少企業撤出中環，但中資還是喜歡中環作為核心地區，而且中環位置也方便公司接觸投資者。

美聯：一層10億內房可應付

美聯商業營業董事羅仲英則表示，中環中心一層作價約10億元，金額雖大，但對中資內房卻不成問題。加上近年國金、置地等超甲級商廈極少有全層樓面出售，即使放租亦非常揀客，希望以金融業為主，亦傾向大租戶優先，相反中環中心自易手後，由於持貨者轉手帶來不少供應，若內房不想長期排在等候名單，都會考慮轉往同為核心商廈的中環中心，亦故造就了內房變身成為新業主、新租戶。而且按目前租值，以中層為例回報仍達3厘，故內房收購後作自用或出租均可。