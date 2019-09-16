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法盛投資管理David Lafferty：拉加德新官上場 較看好歐股

【明報專訊】法盛投資管理首席市場策略師David Lafferty預測，在消費市道繼續增長支撐經濟的前提下，全球經濟未來12個月步入衰退機會不大。他又認為，目前美股估值偏高，而且市場對標普500指數成分股未來兩年的盈利預測過分樂觀，故他比較看好歐洲股市，憧憬拉加德（Christine Lagarde）出任歐洲央行行長後，將為貨幣政策及當地經濟帶來新景象。

法國外貿銀行董事總經理兼首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）及其經濟研究團隊上周四在本報的「名人樓市論壇」內指出，本港經過近月的政治事件後，港府將真正重視樓價應與本土購買力匹配的問題，可能會有新的房屋及土地政策推出。當中，港府目前持有可供發展為住宅的熟地不多，過去擬將農地作住宅發展用途亦面對不少政治阻力，這是過去一段長時間住宅供應嚴重不足的原因。

艾西亞的評論見報翌日（上周五），亦即是中秋節當日，兩大內地官媒均發表對本港樓價高企的評論：中央政法委官方微信「長安劍」指當前香港亂局中，不少年輕人把樓價高、房租貴的不滿及憤怒發泄到政府頭上，也許屬搞錯發泄對象，因為特區政府過去雖然有一系列增加土地供應措施，但在推進時卻困難重重，被利益集團阻撓；《人民日報》則指本港住房問題核心癥結在於土地，增加土地供應已經刻不容緩，但問題是港府持有的土地太少，而不少土地卻囤積於地產商手中長期不開發，又提到民建聯已促請政府引用《收回土地條例》收回有關土地，大量興建公營房屋，縮短公屋輪候時間。

歐美經濟增長放緩 惟未至衰退

從上述例子可見，法國外貿銀行等經濟學家及投資專家往往能夠準確把握政策及市場的脈搏，故今期封面故事亦由法盛投資管理首席市場策略師David Lafferty分析環球經濟的最新形勢，以及不同資產的投資機會。

Lafferty預測，對於全球已發展中國家來說，經濟增長中長期料繼續放緩，美國、歐洲及日本的GDP長期平均增長潛力水平（Potential Growth Rate）料分別只有2%、1%至1.5%及-0.5%至0％。由於受貿易戰陰霾的負面影響，今年以來全球貿易、製造業及商業投資均相對疲弱，但由於全球消費者仍然樂於繼續消費，故法盛投資管理認為全球經濟在未來12個出現衰退的機會不大。目前最大的市場風險是，現時貿易、製造業及投資疲弱情况，會否導致勞工市場受壓，從而打擊消費市道，但此一不利情况暫時未有出現。

減息量寬力度不足 要靠財政刺激

美國聯儲局本周中將會議息，Lafferty預測，當局是次將再減息0.25厘，並且有機會在下月或12月進一步減息0.25厘，視乎美國經濟表現及中美下月重啟貿易談判的結果而定。該行的觀點是，聯儲局仍然相信美國經濟處於理想狀態，因此減息只是「中期策略調整」，而非新一輪全面寬鬆周期的開始。

歐洲央行上周四推出寬鬆貨幣政策「組合拳」，包括減息0.1厘至-0.5厘，以及重啟量寬（QE）每月買債200億歐元，繼續放水刺激經濟。但Lafferty認為，是次政策放寬力度不及預期，而且該基準利率本來已處於-0.4厘屬負利率，再減至-0.5厘亦不見得帶來實質性的刺激作用，他覺得要等將於11月接棒歐洲央行行長的拉加德履新後，該央行透過推行改革，以及支持政府以財政政策刺激經濟，當地經濟才可能出現新景象。

環球股市方面，Lafferty分析，美股去年聖誔節以來強勁表現，主要由市盈率擴張帶動，估值即使尚未至於「非理性亢奮」，但已變得昂貴。他指出，目前市場預測標普500指數成份股在2020至2021年盈利增長分別達11%及10%，似乎過於樂觀，因為全球經濟在2020年及2021年的名義增長率僅約5%，美國GDP每年平均增長潛力亦僅2%，假如美國整體大型企業營業額增長與GDP相若，它們可以藉擴張利潤率達至盈利雙位數增長的機會便不大。

市場對美企盈測太樂觀

作為比較，Lafferty認為，歐洲股票的估值比美股更吸引。他解䆁，美股目前滿載眾多美好預期，而歐股則已反映不少壞消息，因此歐股較美股更值博。

[封面故事]

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