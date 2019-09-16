富蘭克林鄧普頓周文輝：本港政局未穩 港股料續跑輸

明報記者 葉創成

在第183期（1月23日出版）封面故事，富蘭克林鄧普頓多元資產投資方案團隊基金經理周文輝預測，港股今年料處於大型上落市；該行新興市場股票團隊基金經理莫家良則指出，近月中美貿易關係緊張，加快中國經濟由出口主導向內需轉型的步伐，故目前該行比較看好受惠內需的中資股，例如電子商貿及日用消費品股。

回顧港股今年以來表現，雖然隨着美國聯儲局貨幣政策由鷹轉鴒，加上市場憧憬中美貿易戰和解在望，恒指首4個月曾經升勢如虹，累升3854點或14.9%，期間更曾收復30000點心理關口；惟隨着中美貿易談判在5月初破裂，兩國近月多次向對方產品加徵關稅，加上本港自6月起出現反修例運動所導致的社會動盪持續，恒指亦從高位顯著回落，上月15日低見24899點；直至過去一個月中美同意在下月重啟貿易談判，而且本港政局有緩和跡象，恒指從低位出現反彈，上周收報27352點，與去年底收報25845點比較，暫仍有1507點或5.8%升幅。

地緣政治風險升 低配全球股市

雖然恒指今年如周文輝預測處於大型上落市，惟不同藍籌表現差異頗大，宏利資產管理亞洲區股票投資部首席投資總監陳致洲在《Money Monday》第180期（去年12月31日）指中資醫藥股壞消息已盡出值得看好，該板塊兩大藍籌的中生製藥（1177）及石藥集團（1093）年初至今股價分別勁升114.8%及40.3%，在50隻恒指成分股中表現第1位及第4位；富蘭克林鄧普頓莫家良今年看好受惠內需的中資股，蒙牛乳業（2319）、萬洲國際（0288）及中國旺旺（0151）股價期內均升逾兩成，屬表現最好的10隻藍籌股（見圖1）。

周文輝上周四出席「2019大中華地區退休入息預期及策略統計（RISE）調查」媒體簡報會，期後接受記者訪問展望港股後市，他的看法已較7個多月前變得審慎。他指出，由於中美貿易戰等地緣政治風險上升，抵銷央行放水的正面影響，該行較早前已將全球股市的評級降至「低配」，而由於本港近日出現政治動盪，MSCI香港指數在全球股市中的評級亦屬「低配」，較MSCI中國指數的「中性」評級低。

局勢影響氣氛 低估值也難吸資

根據彭博數據，恒指目前市盈率僅10.6倍，較10年平均估值的11.8倍低一個標準差（見圖2），而且不論比美國、歐洲、中國及新興市場的股市均更低（見圖3），但周文輝認為，除非本港社會動盪平息，否則的話，港股即使估值偏低亦難以吸引外資大舉流入，表現將繼續跑輸全球股市。

「恒指表現估計會繼續落後全球股市，首先要解決香港社會動盪的問題，情况才會得到改善。我們為所有新興市場股票計算價值時，也會留意其中的政治風險，而香港現時的局勢的確影響了投資氣氛，我們相信，至少要等此問題解決後，外資才會重新評估港股，因為即使港股目前估值比全球股市便宜，但外資很難只看估值作出投資決定，本港局勢是否穩定也十分重要」。

港制度具獨特性 惠譽降級影響不大

假如港人因為情意結式或某些原因，始終傾向投資港股的話，周文輝教路，目前一定要買優質股，即相對防守力較強的股票。

雖然周文輝旗下基金暫時低配港股，但不擔心本港面對嚴重資金外流的風險，「你看港元匯價並非太弱，便知道資金外流的壓力並非很大」，亦不覺得國際三大信貸評級機構之一惠譽本月6日把香港的信貸評級由「AA+」調低至「AA」，評級展望由「穩定」降至「負面」會帶來很大的影響，「惠譽下調香港信貸評級後，便與（另一國際信貸評級機構）穆迪的「Aa2」相若，我不覺得暫時對本港帶來很大影響。始終香港的信貸評級能夠高於自己主權國家的評級，因為香港整體制度及金融市場有獨特性，暫時這些獨特性仍然存在，所以（香港擁有較中國高信貸）評級仍然合理」。

數月前已看好美國債 今賺息賺價

富蘭克林鄧普頓多元資產方案團隊首席投資總監Edward Perks在《Money Monday》202期（6月10日出版）封面故事的專訪中指出，中美貿易戰對美國經濟的不利影響可能在未來幾個月浮現，美股屆時或調整，故旗下基金當時持有逾五成債券，當中近一成屬防守力最強的美國國債，擬等美股出現調整後才再增持美股。

在該專訪見報前一個交易日（6月7日），美國10年期國債孳息率收報2.0809厘，之後近3個月反覆尋底，在本月3日最低報1.4272厘，即使近日強勢反彈，上周收報1.8958厘，仍低於2.0809厘，債息下跌反映債價上升，可見Edward Perks重倉美債的策略期內仍然有利可圖。

料儲局本周減息 美元上落市

周文輝透露，目前富蘭克林鄧普頓在多元資產的配置中，仍超配全球債券，當中尤其看好存續期比較長的美國國債，「我們始終覺得市場風險比較大，投資組合中一定要持有一些很穩定的資產才可以平衡風險與回報」。

美國國債目前仍有投資價值，原因之一是全球息口看來低處未算低。由於歐元區經濟仍然疲弱，歐洲央行上周四宣布推出一籃子刺激措施，包括將商業銀行向央行停泊資金的利率，下調0.1個百分點，降至負0.5厘的歷史低位，是其2016年3月以來首次減息，以鼓勵消費者及商業借貸；另外，去年底才結束的量寬（QE）計劃亦將會重啟，由11月起將每月購買200億歐元債券，一直維持直至經濟好轉。

在歐洲央行放水後，美國聯儲局將於本港時間周三及周四亦會議息，周文輝料當局在上次（7月）會議減息0.25厘後，是次料再減息0.25厘，「我覺得美國減息是為了先發制人（preemptive），希望早一點減息去延長經濟擴張周期」。他又說，美元匯價走勢由多個因素決定，減息不一定代表美元轉弱，「首先，目前市場地緣政治風險已與過去不同了，即使美國已進入減息周期，美元匯價亦未必會有一個很明確的（下跌）方向，尤其每逢其他市場出現震動，資金便會流入避險令美元匯價轉強；整體而言，我覺得短期內美元會橫行上落」。

[封面故事]