富蘭克林鄧普頓周文輝：本港政局未穩 港股料續跑輸

【明報專訊】本港政局及中美貿易戰均有緩和迹象，恒指上周延續前周升勢，全周勁升661點或2.48%，而歐洲央行減息後本周又到美國聯儲局議息，今期封面故事由富蘭克林鄧普頓多元資產投資方案團隊基金經理周文輝，以及法盛投資管理首席市場策略師David Lafferty分析最新形勢。周文輝透露，由於全球地緣政治風險上升，影響較央行放水更大，該行現正低配全球股市，當中由於本港社會動盪持續，故此在全球股市中亦低配港股；Lafferty則期望，歐洲央行將有新政策推出振興經濟，故此目前看好歐股多於美股。
明報記者 葉創成
在第183期（1月23日出版）封面故事，富蘭克林鄧普頓多元資產投資方案團隊基金經理周文輝預測，港股今年料處於大型上落市；該行新興市場股票團隊基金經理莫家良則指出，近月中美貿易關係緊張，加快中國經濟由出口主導向內需轉型的步伐，故目前該行比較看好受惠內需的中資股，例如電子商貿及日用消費品股。
回顧港股今年以來表現，雖然隨着美國聯儲局貨幣政策由鷹轉鴒，加上市場憧憬中美貿易戰和解在望，恒指首4個月曾經升勢如虹，累升3854點或14.9%，期間更曾收復30000點心理關口；惟隨着中美貿易談判在5月初破裂，兩國近月多次向對方產品加徵關稅，加上本港自6月起出現反修例運動所導致的社會動盪持續，恒指亦從高位顯著回落，上月15日低見24899點；直至過去一個月中美同意在下月重啟貿易談判，而且本港政局有緩和跡象，恒指從低位出現反彈，上周收報27352點，與去年底收報25845點比較，暫仍有1507點或5.8%升幅。
地緣政治風險升 低配全球股市
雖然恒指今年如周文輝預測處於大型上落市，惟不同藍籌表現差異頗大，宏利資產管理亞洲區股票投資部首席投資總監陳致洲在《Money Monday》第180期（去年12月31日）指中資醫藥股壞消息已盡出值得看好，該板塊兩大藍籌的中生製藥（1177）及石藥集團（1093）年初至今股價分別勁升114.8%及40.3%，在50隻恒指成分股中表現第1位及第4位；富蘭克林鄧普頓莫家良今年看好受惠內需的中資股，蒙牛乳業（2319）、萬洲國際（0288）及中國旺旺（0151）股價期內均升逾兩成，屬表現最好的10隻藍籌股（見圖1）。
周文輝上周四出席「2019大中華地區退休入息預期及策略統計（RISE）調查」媒體簡報會，期後接受記者訪問展望港股後市，他的看法已較7個多月前變得審慎。他指出，由於中美貿易戰等地緣政治風險上升，抵銷央行放水的正面影響，該行較早前已將全球股市的評級降至「低配」，而由於本港近日出現政治動盪，MSCI香港指數在全球股市中的評級亦屬「低配」，較MSCI中國指數的「中性」評級低。
局勢影響氣氛 低估值也難吸資
根據彭博數據，恒指目前市盈率僅10.6倍，較10年平均估值的11.8倍低一個標準差（見圖2），而且不論比美國、歐洲、中國及新興市場的股市均更低（見圖3），但周文輝認為，除非本港社會動盪平息，否則的話，港股即使估值偏低亦難以吸引外資大舉流入，表現將繼續跑輸全球股市。
「恒指表現估計會繼續落後全球股市，首先要解決香港社會動盪的問題，情况才會得到改善。我們為所有新興市場股票計算價值時，也會留意其中的政治風險，而香港現時的局勢的確影響了投資氣氛，我們相信，至少要等此問題解決後，外資才會重新評估港股，因為即使港股目前估值比全球股市便宜，但外資很難只看估值作出投資決定，本港局勢是否穩定也十分重要」。
港制度具獨特性 惠譽降級影響不大
假如港人因為情意結式或某些原因，始終傾向投資港股的話，周文輝教路，目前一定要買優質股，即相對防守力較強的股票。
雖然周文輝旗下基金暫時低配港股，但不擔心本港面對嚴重資金外流的風險，「你看港元匯價並非太弱，便知道資金外流的壓力並非很大」，亦不覺得國際三大信貸評級機構之一惠譽本月6日把香港的信貸評級由「AA+」調低至「AA」，評級展望由「穩定」降至「負面」會帶來很大的影響，「惠譽下調香港信貸評級後，便與（另一國際信貸評級機構）穆迪的「Aa2」相若，我不覺得暫時對本港帶來很大影響。始終香港的信貸評級能夠高於自己主權國家的評級，因為香港整體制度及金融市場有獨特性，暫時這些獨特性仍然存在，所以（香港擁有較中國高信貸）評級仍然合理」。
數月前已看好美國債 今賺息賺價
富蘭克林鄧普頓多元資產方案團隊首席投資總監Edward Perks在《Money Monday》202期（6月10日出版）封面故事的專訪中指出，中美貿易戰對美國經濟的不利影響可能在未來幾個月浮現，美股屆時或調整，故旗下基金當時持有逾五成債券，當中近一成屬防守力最強的美國國債，擬等美股出現調整後才再增持美股。
在該專訪見報前一個交易日（6月7日），美國10年期國債孳息率收報2.0809厘，之後近3個月反覆尋底，在本月3日最低報1.4272厘，即使近日強勢反彈，上周收報1.8958厘，仍低於2.0809厘，債息下跌反映債價上升，可見Edward Perks重倉美債的策略期內仍然有利可圖。
料儲局本周減息 美元上落市
周文輝透露，目前富蘭克林鄧普頓在多元資產的配置中，仍超配全球債券，當中尤其看好存續期比較長的美國國債，「我們始終覺得市場風險比較大，投資組合中一定要持有一些很穩定的資產才可以平衡風險與回報」。
美國國債目前仍有投資價值，原因之一是全球息口看來低處未算低。由於歐元區經濟仍然疲弱，歐洲央行上周四宣布推出一籃子刺激措施，包括將商業銀行向央行停泊資金的利率，下調0.1個百分點，降至負0.5厘的歷史低位，是其2016年3月以來首次減息，以鼓勵消費者及商業借貸；另外，去年底才結束的量寬（QE）計劃亦將會重啟，由11月起將每月購買200億歐元債券，一直維持直至經濟好轉。
在歐洲央行放水後，美國聯儲局將於本港時間周三及周四亦會議息，周文輝料當局在上次（7月）會議減息0.25厘後，是次料再減息0.25厘，「我覺得美國減息是為了先發制人（preemptive），希望早一點減息去延長經濟擴張周期」。他又說，美元匯價走勢由多個因素決定，減息不一定代表美元轉弱，「首先，目前市場地緣政治風險已與過去不同了，即使美國已進入減息周期，美元匯價亦未必會有一個很明確的（下跌）方向，尤其每逢其他市場出現震動，資金便會流入避險令美元匯價轉強；整體而言，我覺得短期內美元會橫行上落」。
[封面故事]
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