港機場客運量 上月跌逾12%

內地東南亞台灣客跌幅顯著

機管局續指出，由於全球貿易環境不明朗，8月的貨運量持續下跌，轉口及進口貨運量分別較去年同期減少19%及15%，當中以往來東南亞及內地的貨運量跌幅最為顯著。機管局機場運行執行總監吳自淇表示，機場上月運作及航班升降均受在場內連續多日舉行的公眾集會所影響，運作面臨巨大挑戰，但有賴機場同業齊心合力，因此感謝全體機場員工緊守崗位﹐令機場維持正常運作，將對旅客的影響減至最低。

機管局：受連續多日公眾集會影響

以今年首8個月累計，香港國際機場共接待旅客5060萬人次，較去年同期升0.3%；期內處理飛機升降量達28.5萬架次，按年微升 0.2%；貨運量則錄得308萬公噸，較去年同期下跌 7.4%。而過去12個月累計，機場客運量上升 0.4%至7480萬人次；飛機升降量升 0.3% 至42.8萬架次，貨運量則較去年同期減少5.3%至490萬公噸。