內銀受累降準 下半年息差料受壓

華泰：帶動貸款利率下降

華泰金融港股金融業首席分析師陳姝瑾認為，降準對內銀第四季淨息差有助提升1點子（1厘等於100點子），不過人行降準目的為降低實體經濟的借貸成本，該行預計人行會在第四季降低中期借貸便利利率（MLF），帶動銀行貸款利率下降，這將降低銀行的淨息差。

事實上據該行的調查，目前現存企業貸款的收益率已經下滑，特別是對議價能力較強的優質大型企業貸款。陳姝瑾認為，明年銀行的淨息差和撥備前利潤增速，將面臨較大的下行壓力，該行預計全年大型內銀純利增長約為5%。至於部分城商獲額外定向降準，她指出相關釋放資金1000億元並不算多，而且不包括在本港上市，且成交活躍的城商行，因此相關影響並不大。

交銀國際報告認為，雖然降準將資金由準備金中釋放，銀行可以通過貸款或其他投資獲得更高的收益率，估計有助今年銀行淨息差擴大0.3個點子，平均增加稅前利潤0.3%。不過同時考慮經營環境，降準或導致拆息下降，從而降低資產收益率，特別是人行更改貸款市場報價利率（LPR）新機制，可能會抵消降準所減少的融資成本。因此該行預計，降準後淨息差將繼續受壓，甚至壓力較從前更大。

交銀國際：較看好招行郵儲行

因為按揭和消費金融受LPR改革影響較小，並業務收益率較高，另經濟不確定下，該行偏好撥備較高的銀行，交銀國際較偏好招商銀行（3968）和郵儲銀行（1658），因為兩行零售銀行佔比較大，資產質量較佳，以及比同業撥備更高。

人行指降準有助銀行節省150億元資金成本，摩根士丹利報告認為，降準對減低銀行資金成本幫助有限，只降低資金成本1至2點子，但資金成本還會因為存息上升而增加，不過銀行間流動性整體仍然充裕。摩根士丹利認為，降準主要是人行為改善過往因為過高存準率，而被扭曲的資金成本結構。通過降準提供流動性，比中期借貸便利為佳，但同樣沒有為銀行擴展資產負債表帶來太大空間。