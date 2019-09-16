官媒「加一腳」：倫交所拒收購 反映憂慮港局勢

讚揚倫交所看好上海「長期定位」

文章引述倫交所回應指出，倫交所清楚「中國機遇巨大」，但不認為港交所為其提供了在亞洲最好的長期定位，或是在中國最好的交易平台，倫交所同時重視與上海證券交易所的互利合作關系，屬直接首選的渠道。《人民日報》讚揚倫交所看好上海的「長期定位」，比那些鼓勵香港擺脫中央管治的說法，以及用「自由民主」標籤來恭維香港是更為務實。同時評論續指，倫交所對收購金融數據營運商Refinitiv是志在必得，港交所此時介入，意味會打斷這戰略安排，再加上倫交所對港交所的開價亦不太滿意。

「街頭暴力也傷金融貿易筋骨」

《人民日報》同時又批評，有些金融界人士「天真地」認為，街頭暴力只會影響本港旅遊業，不會傷及金融貿易的筋骨，但結合倫交所的拒絕來看，這是膚淺的判斷。文章尾段提出，中央政府在過去22年一直是香港發展的堅強後盾，而未來亦將一如以往支持香港經濟發展，但明言「除了中央支持，香港自己也要努力」。