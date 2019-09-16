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多家虛擬銀行要求押後開業 人員編配技術未配合 金管局：無硬性時間規定

【明報專訊】首批虛擬銀行牌照發出接近半年，發牌之時金管局提到希望牌照持有人在6至9個月內開業，但據悉有部分虛擬銀行近月向金管局提出寬限要求，希望可以用更多的時間籌備虛擬銀行業務。業界向當局解釋，主要原因是技術上未能配合，人員編配亦需要更多時間。金管局回應本報查詢時則強調，沒有硬性規定開業時間。

明報記者 廖毅然

金管局在今年3月底發出首批3個虛擬銀行牌照，分別由中銀香港（2388）牽頭的Livi、渣打牽頭的SC Digital Solutions及眾安（6060）獲得。按照6至9個月的說法，銀行最快於本月底開業，最遲亦要在今年底推出服務。然而渣打銀行在回覆本報查詢時，已確認無法趕及年底前開業。至於其餘兩家，據悉眾安較為樂觀，最快可在下月推出服務，而Livi則仍然希望趕及年底前，但亦有機會要延遲。

眾安較樂觀 最快下月可推服務

渣打發言人稱，該行正努力不懈建立一家穩健、安全及可靠的虛擬銀行，目標在2020年初開始營運。Livi發言人則稱，目前正在努力籌備開業，期待日後為顧客帶來嶄新體驗。眾安至截稿前未有回應。

據了解，若要趕及年底開業，虛擬銀行現時已經要開始系統測試，再由獨立第三方評估，此階段需時一至兩個月，其後還要讓金管局檢視並批准，才可以開業，因此現時理應要進入最後準備階段。然而據了解，許多虛擬銀行至今尚未開展系統測試。

年底要開業 現階段應測試系統

金管局回覆本報查詢時，表示「6至9個月內開展業務」是個別虛擬銀行的工作目標，金管局並沒有硬性規定它們必須在此期間內開業，若個別虛擬銀行需要更長時間完成相關籌備工作，金管局樂意與其商討。當局強調，金管局的關注重點是虛擬銀行是否已妥善完成所有籌備工作，以確保開業後運作暢順。

螞蟻銀行香港：籌備進展順利

騰訊（0700）領頭的富融銀行表示，自獲發牌以來一直密鑼緊鼓地籌備產品開發、流程設計及用戶體驗等，各項籌備工作均有良好進展。富融銀行雖然不設實體分行，但將會設有客戶服務及體驗中心，現正興建中。據了解，雖然富融銀行在5月初才獲發牌，但較大機會能在今年底前開業。

螞蟻銀行（香港）回應查詢時表示，籌備進展順利，特別是在資訊科技系統的建設方面，進展十分理想，後續會進行功能測試，並按照金管局要求開展第三方評估工作。平保（2318）旗下的平安壹帳通銀行表示，正在積極籌建團隊，並致力於開發以客戶需求為中心的產品和服務。小米及WeLab至截稿至未有回覆。

相關字詞﹕金融科技 渣打 富融銀行 金管局 虛擬銀行

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