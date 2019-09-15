特朗普為選票 芬太尼「插贓」中國

這一判斷，如空穴來風，事必有因。2018年10月至2019年3月，美國海關和邊境保護局共查獲芬太尼類物質走私案件229宗，繳獲芬太尼類物質536.8公斤；其中來自中國的佔17宗或5.87公斤，分別只佔總數的7.4%、1.1%。

半年內美繳獲17宗走私來自中國

與美國相比，中國對芬太尼類物質管制面更廣、管制度更嚴、管制時間更長。對毒品零容忍的內地，關於芬太尼的帳本算得清清楚楚。全年內地合法的需求30公斤左右，生產廠家、營銷商都由政府統一規定並定點使用。

短短4個月，中國就完成了法律管制程序。5月1日起，中國對芬太尼類物質實行整類列管。毒品之害甚於猛虎，一旦被列為毒品，在內地將面臨前所未有的打壓。國家公安部組織內地13個省區市開展打擊網絡販賣芬太尼類物質等新型毒品違法犯罪集群戰役。國家禁毒辦會同公安部、海關總署、國家郵政局部署在內地12個省市開展為期3個半月的打擊芬太尼類物質犯罪專項行動。

指摘中國 最低成本撈選票方

貿易戰爆發之前，絕大多數內地人不知為何物的芬太尼，現在跟鴉片、海洛英、冰毒一樣，成為嚴格管制的毒品。

5月1日整類列管以后，無論是中國還是美國，都還沒有發現一宗從中國輸送芬太尼到美國的線索。6月，美國參議院聽證會上，美國司法部聲明，「中國（在打擊芬太尼毒品方面）取得十足進展，令美國司法部備受鼓舞」。

不幸的是，無論美國海關還是司法部，都不能為總統連任提供足夠的選票。指摘中國要比指摘墨西哥尤其是指摘美國民眾、美國體制，更加「政治正確」。

遲遲未能令中國在經貿問題上屈服的特朗普希望連任，在社交媒體上指摘中國，是撈取選票的最廉價公關。

美國是全球最大的毒品消費市場，美國以佔世界5%的人口消費了全球80%的阿片類藥物。但癮君子照樣事關選票，他們的投票權跟普通人一樣。

沒可能將23噸芬太尼經墨西哥運美

把美國人濫藥致死歸咎於中國的特朗普，8月下旬在社交媒體上公開宣稱，要求所有郵遞員「搜尋並拒絕來自中國（或其他任何地方）的芬太尼物質郵包」。美國國家毒品管制政策辦公室官方帳號迅速表示「贊同」，還引用一則墨西哥媒體發布的傳聞，墨西哥「繳獲一批從中國上海運到墨西哥的芬太尼，重達23噸」。不幸的是，美國國家毒品管制政策辦公室引述的是一條假新聞。中國、美國、墨西哥三方核實，墨西哥繳獲的這批化工產品，只是普通的化工原料，並非芬太尼。

他們忽略了最基本的常理。23噸是內地全年合法需求的767倍。內地哪家化工廠有如此神通，能夠躲過層層監管，生產出內地全年需求767倍的芬太尼，再打通運輸、海關各個環節，從中國不遠萬里運輸到墨西哥？

[馮其十 神州新形勢]