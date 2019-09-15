首9月一手註冊宗數 已超去年全年

金額未追上 中原：因今年上車盤多

黃指，截至9月11日，2019年9月份一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得543宗，總值44.7億元，預期整月約有1,200宗及110億元，將較8月的1220宗及127.7億元，分別下跌1.6%及13.8%，估計註冊宗數將為今年6月1066宗後的3個月新低，金額將為2018年11月96.3億元後的10個月新低。

二手方面，截至9月11日，2019年9月份二手私人住宅買賣合約登記暫時錄得700宗，總值49.5億元，預測整月登記約2000宗及160億元，將較8月的2658宗及230.2億元，分別下跌24.8%及30.5%，宗數將為2018年12月1577宗後的9個月新低，金額則為今年1月158.8億元後的8個月新低。