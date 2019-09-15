多個新盤齊推 二手劈價湧現

峻源首輪售9伙或21％

馬鞍山峻源昨日首輪發售，其中12伙以價單形式推售，據悉全日售出3伙。另發展商同步推出30伙作招標，據知以招標形式暫售出6伙，即項目暫售出9伙，佔今日可供發售的21%。另匯璽III開放現樓以來，市場反應理想，綜合各大代理資訊，該盤過去累收約1800票，對比已公布的首張價單235個單位，超額認購接約6.7倍。

二手市場方面，市場接連劈價成交，利嘉閣地產分行經理何詠詩透露，西半山樂信臺新近錄減價成交，單位為1座低層D室單位，實用面積746方呎，套3房望開揚景，原業主於本月初以1880萬元放售，及至近日，主動減價192萬元或10%至1688萬元，即獲承接，折合實呎22,627元。據悉，原業主早於2006年4月以533萬元購入上述單位，持貨13年，現轉手帳面獲利約1155萬元，物業升值逾2倍。

緻藍天累減17%沽 呎價1.39萬

香港置業助理分區董事劉浩勤則表示，將軍澳日出康城緻藍天錄本月首宗成交，劈價近「兩球」。該單位為5座極高層右翼A室，屬實用691方呎套3房及儲物室間隔，原業主於上中月以1150萬元放售，至近日始獲垂青，買賣雙方價議價後以960萬元成交，累積減價190萬元或17%，折合實呎13907元。據悉，原業主於2015年4月以695.3萬元購入，持貨4年多，帳面獲利264.7萬元，物業升值38%。

美聯物業高級分區營業經理熊建明表示，馬灣珀麗灣新近錄成交，單位為29座低層F室，實用面積575方呎，2房望汀九橋海景。原業主今年初開價868萬元，其後見市况波動，故擴大議幅吸引買家，雙方經數度議價後終以715萬元成交，較原叫價153萬元或18%，實呎12,435元。原業主於2006年8月以272.4萬元購入，轉手帳面獲利442.6萬元，物業升值逾1.6倍。