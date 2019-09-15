40年來首設海關 混亂恐逾3個月

【明報專訊】根據英國政府上周公布的「黃鵐行動」（Operation Yellowhammer）文件，在最惡劣的硬脫歐情况下，英國將在一夜之間切斷與歐盟的聯繫，英國與歐盟邊境將在40多年來首次設立海關和其他檢查，令境內至少出現3個月的混亂。其間民眾可能恐慌搶購，加劇燃料、糧食、醫藥用品等的短缺危機。北愛爾蘭的敏感邊界，可能因黑市、走私需求，再次被幫派，甚至武裝分子佔據。報告稱，「抗議和反對抗議的活動將出現在英國各地，或耗費大量警力」。不過英國國會近期以多數票通過法案，迫使政府在無協議情况下必須延遲脫歐，令10月底的脫歐期限或可望延遲。
北愛或再被幫派武裝分子佔據
由於英國議會議決要求政府公布上述報告，英國政府上周被迫公開報告內容。英國政府強調，報告內容並非預期即將發生的情况，而是提供一些背景，供政府進行應急規劃。根據該報告估計，英國多佛爾（Dover）和法國加來( Calais ) 的嚴重混亂狀態，最長可能持續6個月。貨車登船穿越英倫海峽前，由於需要排隊等待通關，貨車可能會面臨兩天半的延遲。這可能會影響藥品進入英國，部分食品價格也可能被推高。企業和家庭還將面臨更高的電力價格。另一主要擔憂，是企業和個人未採取措施，為無協議脫歐做好準備。報告估計，取道英倫海峽的出口商當中，有50%至85%在脫歐首日未準備好接受海關檢查。