40年來首設海關 混亂恐逾3個月

【明報專訊】根據英國政府上周公布的「黃鵐行動」（Operation Yellowhammer）文件，在最惡劣的硬脫歐情况下，英國將在一夜之間切斷與歐盟的聯繫，英國與歐盟邊境將在40多年來首次設立海關和其他檢查，令境內至少出現3個月的混亂。其間民眾可能恐慌搶購，加劇燃料、糧食、醫藥用品等的短缺危機。北愛爾蘭的敏感邊界，可能因黑市、走私需求，再次被幫派，甚至武裝分子佔據。報告稱，「抗議和反對抗議的活動將出現在英國各地，或耗費大量警力」。不過英國國會近期以多數票通過法案，迫使政府在無協議情况下必須延遲脫歐，令10月底的脫歐期限或可望延遲。