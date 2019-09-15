約翰遜霸王硬脫歐引發震盪 北愛暴力升級 蘇格蘭威脅「脫英」

資料來源：BBC、路透社、《華爾街日報》

愛爾蘭與北愛爾蘭的邊界問題，是英國脫歐的主要爭議。這條邊界的產生，要追溯愛爾蘭與北愛爾蘭的歷史。20世紀初，愛爾蘭經歷獨立戰爭。愛爾蘭南部26郡，在1922年脫離英國獨立。北愛爾蘭6郡則選擇留英。1970年代初以來，北愛爾蘭又因天主教、基督教、獨立派與親英派之間的矛盾，長期陷入動亂，導致3000多人死亡。1998年，英國政府、愛爾蘭政府與北愛各黨派簽署北愛和平協議，基本結束持續30年的衝突。自此，愛爾蘭與北愛之間約499公里邊界，實現了全面的人員和貨物流動自由。

歐盟主張「擔保方案」 北愛留歐

根據歐盟主張的「擔保方案」（backstop），一旦英國與歐盟未能達成脫歐協議，北愛爾蘭仍會留在歐盟單一市場，避免與歐盟成員國愛爾蘭出現硬邊界，只有英國本土退出歐盟單一市場。這意味英國本土與北愛將處於不同的關稅管轄區。英國貨品進入北愛前，將要先行查驗是否符合歐盟規定，這形同將英國邊界拉到愛爾蘭海，令北愛變相「割讓」歐盟。英國國會對此不能接受。

在脫歐時間、脫歐形式等完成未明的情况下，新愛爾蘭共和軍乘勢崛起。他們是由反對1998年和議的前愛爾蘭共和軍成員及其他組織組成。部分新愛爾蘭共和軍領袖稱，英國脫歐促使他們重新聚焦，透過武裝行動向全球宣示北愛衝突持續，「只要英國人仍在北愛，愛爾蘭仍被割裂，愛爾蘭共和軍仍會存在」。

蘇格蘭首席大臣：無協議脫歐損經濟

在脫歐前景未明之際，蘇格蘭政府首席大臣斯特金（Nicola Sturgeon）亦警告，無協議脫歐將損害蘇格蘭經濟，威脅將為第二次蘇格蘭「脫英」獨立公投做準備。本月初公布的YouGov民調顯示，支持5年內進行獨立公投的蘇格蘭人超過反對公投者，是兩年多以來首次。分析預期，一旦英國出現無協議脫歐，蘇格蘭民族黨可能利用此機會發起第二次獨立公投。

英倫三島各地爆示威工潮

蘇格蘭最高民事法院上周三裁定，約翰遜強行使國會休會至10月中的決定違法。倫敦最高法院將在本周聽取英國政府對該裁決提出的上訴。在有最終裁決前，國會不會復會。根據英國媒體的消息，各團體準備在英國國會休會的數周內，在英倫三島各地舉行大量群眾活動。

根據英國政府上周公開的「黃鵐行動」（Operation Yellowhammer）文件，假設英國面臨最惡劣的硬脫歐情况，燃料和藥品可能短缺、港口交通嚴重堵塞、食物價格面臨上漲，不但生鮮蔬果將難以穩定供應，全民健保系統也會因化學原料、醫療藥物缺貨而受到威脅。

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