倫交所「拒婚」 分析：港交所或惡意收購

已開始游說倫交所股東

倫交所周五發公開信指港交所收購提議有「根本上的缺陷」，認為參與其中「毫無價值」，倫交所股價曾短暫倒跌後反彈，最終收報7514便士，升3.6%，比港交所每股8361便士報價低10%。

對於港交所周五表示，倫交所的股東應有機會詳細分析兩項交易，並會繼續與他們接洽，彭博引述 Jupiter Asset Management 倫敦基金經理Guy de Blonay認為：「港交所將在接下來的幾周接洽倫交所的股東，介紹他們收購報價的優點。這意味着惡意收購並非不可能。 」報道亦引述駿利亨德森集團研究分析師Iacopo Dalu稱，倫交所董事會已經提出一系列原因，說明他們為什麼認為接洽沒意義，港交所可能「不得不進行惡意收購」，但此會令交易更複雜，更遑論這宗交易本來很難獲批准。

特別提分析員批評Refinitiv交易

報道引述知情人士透露，港交所在被拒絕後已開始游說倫交所股東，更特別提到分析員對Refinitiv交易的批評。 德國商業銀行分析師8月中報告指出，Refinitiv增長緩慢，其收入基礎很大部分出現「結構性下滑」 。港交所周三（11日）公布，以天價296億英鎊單方面提出收購倫交所，將以現金加發行新股支付，其中現金代價近715億元。