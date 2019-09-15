中美貿戰緩和 道指連升8日

【明報專訊】美國農業部確認中國從美國採購20.4萬噸大豆、豬肉等農產品，同時將免除以上交易的關稅，被視為中美貿易戰緩和，帶動工業類股份上升，道指上升0.14%，報27,219點，連升8日。高盛調低蘋果目標價，蘋果股價受壓拖累納指跌0.22%，報8176點，標普500指數跌0.07%，收報3007點。Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo表示，除蘋果拖累指數表現外，美國國債收益率大升亦抑壓市場表現。
美國債孳息率大升
美國商務部公布8月零售銷售按月上升0.4%，好過市場預期，消息令美國國債延續9月以來下跌趨勢，10年期國債孳息率曾升至1.903厘，升至6周新高；2年期國債孳息率亦升至6周高位，高見1.802厘。一星期計，10年期國債孳息率錄得2013年6月以來最大單周升幅，30年期國債孳息率創2016年11月以來最大單周升幅。2年期國債孳息率創2009年6月以來最大一周升幅。
中美貿易談判持續出現曙光，建築及採礦設備生產商Caterpillar股價收升1.59%；飛機生產商波音全日漲1.1%。美國傳媒CNBC周五公布一項調查結果顯示，約65%的美國企業高層認為，未來半年美國貿易政策將對公司業務造成負面影響；近一半受訪者認為企業因美國貿易政策面臨更高成本；超過25%的受訪者表示企業已經提高價格以抵消成本上升。
港股ADR指數按比例計算跌58點，收報27,294點。藍籌股ADR跌多升少，騰訊（0700）收跌0.25%，折合報348.72港元，「求偶失敗」的港交所（0388）挫1.95%，折合報236.11元。匯控（0005）收報61.22元，較港收市升0.86%。