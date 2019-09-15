中美貿戰緩和 道指連升8日

美國債孳息率大升

美國商務部公布8月零售銷售按月上升0.4%，好過市場預期，消息令美國國債延續9月以來下跌趨勢，10年期國債孳息率曾升至1.903厘，升至6周新高；2年期國債孳息率亦升至6周高位，高見1.802厘。一星期計，10年期國債孳息率錄得2013年6月以來最大單周升幅，30年期國債孳息率創2016年11月以來最大單周升幅。2年期國債孳息率創2009年6月以來最大一周升幅。

中美貿易談判持續出現曙光，建築及採礦設備生產商Caterpillar股價收升1.59%；飛機生產商波音全日漲1.1%。美國傳媒CNBC周五公布一項調查結果顯示，約65%的美國企業高層認為，未來半年美國貿易政策將對公司業務造成負面影響；近一半受訪者認為企業因美國貿易政策面臨更高成本；超過25%的受訪者表示企業已經提高價格以抵消成本上升。

港股ADR指數按比例計算跌58點，收報27,294點。藍籌股ADR跌多升少，騰訊（0700）收跌0.25%，折合報348.72港元，「求偶失敗」的港交所（0388）挫1.95%，折合報236.11元。匯控（0005）收報61.22元，較港收市升0.86%。