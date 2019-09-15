「蘋果大淡友」料新iPhone銷情差

羅森布拉特證券今年7月初將蘋果投資評級調低至「賣出」，目標價維持在每股150美元，為華爾街最低，主因是預測蘋果2019 年下半年推出的新iPhone銷售將令人大失所望，而且明年將面臨基本因素惡化。

彭博引述該美國券商分析員Jun Zhang最新報告，指iPhone 11 Pro及 Pro Max在美國預訂無需等候，反映兩款型號的首發銷情或較去年的iPhone XS and Max及XS Max銷量低兩至三成。

稱中國推5G不利銷情

天貓官方日前數據顯示，天貓蘋果官方旗艦店的iPhone預約量，自香港時間周三凌晨的發布會後已超過100萬。截至周三下午4時，iPhone 11基礎款的預約量最高，較去年同期XR預約量增長202％。在京東平台，3款iPhone新機的預約量也超過100萬部，以11 Pro最受歡迎，預約量逾54萬部。其次是iPhone 11，預約量超過37萬部。價格最高的11 Pro Max也有超過13萬部預約。