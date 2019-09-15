大行降目標價 蘋果罕有反擊 高盛：影片串流燒錢吸客 勢損利潤

明報記者 歐陽偉昉

看165美元 大行中最低

高盛分析師Rod Hall將蘋果目標價由187美元下調至165美元，為華爾街主要大行中最低，比周五收市價218.75美元低24.57%，評級仍為「持有」（Hold）。Hall指出，蘋果為新產品客戶提供一年試用，即使客戶沒有為Apple TV+付費，但在會計上是將硬件的收入計入服務，但在直至12月為止的高銷售季度，會對硬件平均售價和利潤率不利。

折扣攤銷拖低硬件利潤

報告解釋，因為贈送服務相等於給予客戶Apple TV+一年60美元的折扣，不過折扣在會計上，分攤在硬件設置和服務兩部分的收入，每個硬件的利潤因此立即降低，而Apple TV+的折扣則會分開在未來12個月攤銷。Hall認為，Apple TV+可為蘋果的利潤率帶來25%增長，不過由於產品收入下降，截至今年12 月為止的首個財政季度的每股盈利將下跌16%。雖然並非不當會計方法，但認為投資者將有負面反應。

蘋果股價周五一度下跌2.6%，不過蘋果發表聲明反擊後跌幅收窄，收市仍跌1.94%。高盛沒有回應蘋果的聲明。除了會計處理方法外，其他分析亦對Apple TV+服務有質疑。雖然月費比Netflix、迪士尼、HBO等服務為低，蘋果今年計劃花費20億美元，不過瑞信認為，蘋果影片相對較少，沒有儲備的內容，相信未來10年都未能威脅到Netflix的領先位置。蘋果將每周推出一套新影片，但仍不及Netflix每年推出700套影片。

迪士尼CEO辭蘋果董事

隨着迪士尼亦將於11月12日在美國推出串流播放平台Disney+，與蘋果在串流播放市場交鋒，迪士尼行政總裁Bob Iger自上周二（10日）起辭去蘋果董事會的職務。Iger是已故蘋果創辦人喬布斯的朋友，迪士尼與蘋果合作超過10年，為iTunes平台上提供內容。蘋果在Iger離職聲明上提到，期望與迪士尼的關係未來可以持續。