匯璽III期壓軸 細單位比例高

明報記者 林尚民

攝影 劉焌陶

匯璽III早前已經獲批入伙紙，將以現樓形式發售，發展商預計明年7月可交樓。與過去推出的匯璽I一樣，匯璽III同樣由高座、低座兩部分組成，其中高座為6至8座，而低座則有兩座，分別為皇鑽匯及彗鑽匯。

全盤1172伙 84%屬2房或以下戶型

全盤提供1172伙，實用面積267至2171方呎，戶型涵蓋開放式到4房，其中實用面積1047至1739方呎3房單位，屬項目首次提供的戶型，但只有56伙，佔整體4.8%，是樓盤最少的戶型，當中再細分為3房1套、3房兩套兩種間隔，前者實用面積1047方呎，設44伙，位於高座第6座B室，後者實用面積1629至1739方呎，僅12伙，分布於皇鑽匯B室、彗鑽匯A、B室。

不過，匯璽III是匯璽推售以來，中小型單位佔比最高一期，2房或以下單位佔84.3%（一、二期分別佔61%及81.5%），適合上車客或收租客，當中1房單位最多，提供616伙，佔樓盤整體52.6%，亦是歷來各期最多（一、二期分別佔38.2%及51.9%），單位實用面積350至393方呎。

新地現時開放項目部分現樓單位予公眾參觀，全數位於第8座48樓，包括B、F、H室3個1房單位，其中B室實用面積366方呎，是項目少數可望中環海景1房戶，採開放式廚房，發展商在大門後已預先裝置一個儲物櫃，讓房主可用盡單位空間，大廳與睡房之開裝上兩道趟門，戶主可因應需要開合，將單位改房套房間隔，或改變間隔，有客人到訪時可保私隱。

可留意的是，項目亦設212個開放式單位，佔樓盤18.1%，亦是3期之中佔比最高，實用面積267至279方呎；現時開放的8座48樓E室，實用267方呎，屬屋苑面積最細單位，單位其中一個亮點，浴室以玻璃作間隔，視覺上可增空間感，若在有需要時可拉下捲簾，方便使用。另項目提供128個4房單位，數目佔項目10.9%，實用面積1214方呎起，最大達2171方呎，是匯璽3期以來最大面積戶型。

大單位主人房遠眺中環海景

今次開放的8座48樓A室，實用面積1513方呎，屬4房雙套間隔，經玄關位到達客飯廳，面積寬敞，外望中上環及奧運站一帶海景，各房間亦享海景，而主人套房位處單邊位，可同時望中上環及昂船洲大橋景；主人套廁設企缸及浴缸，浴缸旁有大面玻璃，十足酒店格局。廚房除配備一系列名牌家電及爐具外，設有轉角窗，視野廣闊，可增加下廚樂趣。

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