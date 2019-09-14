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2019年9月14日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
倫交所拒港交所併購 指存根本缺陷 列四大理由：作價低業務高度集中
倫交所指公布收購Refinitiv後股價升29%
國泰停飛兩航線 削部分歐美航班
缺北水大市乾升 內地限購鬆綁車股領漲
騰訊連續13日回購 涉資4.9億
中銀恒生渣打齊加按息 至2.625厘 600萬樓每月供多624元
匯璽III買家：加息無礙上車大計
中秋銅鑼灣食肆滿座 旺角商場人流微減
470億未入帳銷售 大摩：新地盈利率高
永利貴賓博彩業務 美銀美林：受累太陽城
HMV清盤拖累 創意數碼盈警
美眾院查科技四巨頭涉壟斷 要求交出財務報表高層通訊等內容
美零售銷售勝預期 8月按月增0.4%
加州通過新勞工法 勢打擊優步Lyft
港島海逸君綽澄清 自助餐爆滿非揀客
映日灣折實呎價撲2萬加推172伙 匯璽III兩日收逾1200票超額4倍
峻源共收215個登記 超額17倍
業界調低高鐵商業地王估價最多四成
嘉湖3房成交價跌破600萬 本月9宗
CCL四大指數齊跌三周 9月首見
希雲街舖位4300萬沽 9年升值三倍
陸振球：樓價十年跌七成值得羨慕？
周末睇樓好去處
匯璽III期壓軸 細單位比例高
二期開放式租金回報3厘
同區未來新盤聚焦愛海頌
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周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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倫交所拒港交所併購 指存根本缺陷 列四大理由：作價低業務高度集中
倫交所指公布收購Refinitiv後股價升29%
國泰停飛兩航線 削部分歐美航班
缺北水大市乾升 內地限購鬆綁車股領漲
騰訊連續13日回購 涉資4.9億
中銀恒生渣打齊加按息 至2.625厘 600萬樓每月供多624元
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嘉湖3房成交價跌破600萬 本月9宗
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陸振球：樓價十年跌七成值得羨慕？
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倫交所拒港交所併購 指存根本缺陷 列四大理由：作價低業務高度集中
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缺北水大市乾升 內地限購鬆綁車股領漲
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同區未來新盤聚焦愛海頌
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