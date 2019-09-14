陸振球：樓價十年跌七成值得羨慕？

先說人口狀况，統計數據顯示，烏克蘭人預期壽命大約為72至73歲左右（見圖1），香港人則為84.76歲，看來縱使出現了顏色革命，烏克蘭人似乎仍比港人短壽10歲以上，令人聯想起上述的電視劇金句。那到底香港是否真的需要如烏克蘭推動顏色革命？

烏克蘭人較港人短壽逾10年

又看看經濟數據，烏克蘭現時人均國民年生產總值只約3110美元（約為24,258港元，即每月約2021元），而香港2018年的人均國民每年生產總值約為36.5萬港元，大約等於烏國的15倍左右（見圖2）。另外，香港最新的失業率為2.9%，也遠低於烏克蘭的9.2%（見圖3）。

或許，最令香港年輕人雀躍的是，過去10年香港的樓價升了1.5倍，但根據GlobalPropertyGuide網站統計，烏克蘭的樓價在過去10年累跌了69.7%。不過，如是因多年的政治動盪、高失業率和低生產值和低人工而令到樓價跌多升少（見圖4），那顏色革命後的烏克蘭，是否真的值得我們羡慕？

當然，香港樓價高不可攀也漸成為解釋近月香港亂局的重要原因之一，更有政黨公開呼籲政府應引用《收回土地條例》收地以增加土地供應建公屋，令輪候公屋時間可縮短至3年，當然隨即又有政黨說此乃爭取政治本錢之舉。

不過，話時話，如引用《收回土地條例》收地真的可行又有效的話，管其背後政治目的，正如鄧小平說不管黑貓白貓，只要能捉到老鼠，便是好貓。

中原城市領先指數CCL最新報184.96點，見19周新低，按周再跌0.27%，相較6月24日的最高位則累跌了接近2.9%。與此同時，綜合美聯分行資料，過去一周（9月2日至9月8日）全港35個大型屋苑共錄39宗買賣，與前一周（8月26日至9月1日）29宗增加34.5%，連續6星期不足30宗的紀錄亦已告終，創7星期新高；不過，上周宗數與本年迄今平均每周約55宗相比，仍低約29.1%。

近月港樓成交萎縮 海外盤卻大賣

香港經濟因亂局而繼續轉壞，樓價開始下跌，但成交卻回升，主因是業主開始願意減價，老前輩常說，沒有賣不去的物業，只要價錢夠低，便一定會有承接，所以就算是凶宅，也會有人貪平入巿。

雖然，近月香港樓巿成交大為萎縮，但不少海外樓盤卻賣個滿堂紅，皆因不少香港人對香港的亂局覺得厭煩，或考慮移居他方，又或將部分資產投放海外，以分散投資。也有人覺得香港的教育出了問題，希望可讓子女出國留學，接受更好的教育，不受污染……

近年不少港企擴張海外業務

本周三港股收巿後港交所（0388）宣布計劃以約3000億元併購倫敦交易所，而其實早在6月3日，筆者已在MONEY MONDAY撰文，指買倫敦交易所股票好過買港交所，而之後港交所股價偏軟，而倫敦交易所股價卻屢創新高，倫交所期內跑贏港交所約三成。

有人說港交所出價偏高，但人家的業績表現遠勝於你，買入後可拉高整體業績，如出價不貴，人家實在唔憂賣，而到了昨天，倫交所董事亦一致否決了港交所的併購建議。

其實，近年港企將業務擴至港外例子不少，就如領展（0823）和港鐵（0066）也有到海外投資和拓展業務，香港首富李嘉誠也早前先機將業務全球化。

當巿場一面倒看好 慎防市况逆轉

大約10天前美國10年債息一度低見1.429厘，在技術極度超賣下出現9RSI底背馳，有關債息至昨天美國開巿前高見1.836厘，反映當巿場意見一面倒時（開始有人認為美國10年債息不久有可能跟歐洲出現負利率，而周四歐央行也將利率進一步調低至負0.5厘），便要小心巿場就算不逆轉，也可能出現較大的調整幅度，就如6月初時貿易戰又再惡化和香港亂局初起，但主流巿場意見仍覺得香港樓價高處未算高，但偏偏這時樓價指數已見頂。

在美國債息回升之時，香港亦相繼有大型銀行調升按揭利率，雖然幅度仍然不太大，但也不要太過不放在眼內。

[陸振球 樓市解碼]