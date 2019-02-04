CCL四大指數齊跌三周 9月首見

【明報專訊】因反修例風波而引發的社會陰霾未明，樓市亦見加快回調迹象。中原地產最新公布的中原城市領先指數CCL，四大整體指數齊跌3周，屬37周、即約9個月以來首見，其中CCL最新報184.96點，為19周、即逾4個月來新低紀錄，按周跌0.27%；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報186.64點，屬20周、即約5個月新低，按周跌0.27%。