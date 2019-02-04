CCL四大指數齊跌三周 9月首見

【明報專訊】因反修例風波而引發的社會陰霾未明，樓市亦見加快回調迹象。中原地產最新公布的中原城市領先指數CCL，四大整體指數齊跌3周，屬37周、即約9個月以來首見，其中CCL最新報184.96點，為19周、即逾4個月來新低紀錄，按周跌0.27%；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報186.64點，屬20周、即約5個月新低，按周跌0.27%。
港島九龍樓價走勢回暖
另一方面，CCL（中小型單位）報185.26點，同樣為19周新低，按周跌0.30%；此外，連跌4周的CCL（大型單位）最新報183.43點，為18周新低，按周跌0.08%。
四大分區指數方面，以市區表現較優勝；港島CCL Mass報195.37點，按周升0.14%；九龍CCL Mass則報182.50點，按周升0.50%。兩個市區數據同告結束兩周連跌。不過，新界區樓價跌勢持續，其中新界西CCL Mass最新報166.48點，按周跌0.60%，連跌6周，屬38周、即逾9個月以來首見；另外，新界東CCL Mass則錄194.45點，連跌3周，為37周以來首見。以上新界兩區指數齊跌3周，亦是38周、逾9個月以來首見。
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中秋節前夕，四大整體指數齊跌3周，預料樓價即將加快下調，但並非轉勢大跌，相信樓價將重回今年初水平。