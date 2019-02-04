嘉湖3房成交價跌破600萬 本月9宗

樂湖居548呎單位呎售1萬

湯指出，上述原業主於2009年11月以約141.7萬元購入上址，持貨10年，帳面仍獲利約408.1萬元或2.9倍。

豪宅方面，西九龍御金‧國峯新近有大單位成交價，重返兩年前水平。香港置業區域董事區達鴻表示，上述御金‧國峯第5座高層A室，屬實用面積1,145方呎四房一套戶型，業主最初叫價3,200萬元，最終以2,800萬成交，即減價約13%或400萬，實呎24,454元。

御金‧國峯四房劈價400萬後易手

資料顯示，御金‧國峯同座一個較低層的A室，於2017年以2,830萬元成交，即上述最新單位成交價，重返2年前水平。區續稱，原業主於2012年以2,315萬元購入單位，持貨7年，帳面賺485萬元，單位升值約21%。

荔枝角西九四小龍本月交投持續淡靜，至今暫錄約8宗成交，其中宇晴軒佔5宗，平均實用呎價1.8萬元。中原副區域營業董事歐陽振邦稱，宇晴軒7座高層F室，實用面積445方呎兩房戶，原業主最初叫價850萬元，現以848萬元易手，實呎19,056元；原業主2004年6月以272萬元購入，帳面獲利576萬元或兩倍。

維峯2房額印未鬆綁1220萬沽 微蝕離場

另外，市場錄得未過額外印花稅SSD三年刑期，但賣方仍然有錢賺的二手成交。世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，天后維峯中層E室，屬實用面積486方呎2房戶，新近以約1,220萬元獲承接，實呎25,103元；據悉，原業主於2018年3月以1050萬元購入上址，持貨不足3年、額印期還未鬆綁要即沽售，料扣除樓價10%額印稅約122萬元後，估計要微蝕離場。