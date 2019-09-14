業界調低高鐵商業地王估價最多四成

11月底截標 樓面呎價或低至1萬

是次公開招標出售的九龍連翔道與柯士甸道西交界的九龍內地段第11262號商業用地，屬近年最大規劃的單一商業地皮，地皮面積64.3萬方呎，最高可建樓面為316.4萬方呎，指定作非工業（不包括住宅、倉庫及加油站但包括酒店）用途。

招標日期於本月20日開始，截標日期為11月22日。

由於近期樓市不景氣，部分測量師已調低地皮估值。

泓亮諮詢及評估有限公司董事總經理張翹楚表示，地皮規模龐大，現時市場氣氛下，地皮估值約316.5億元，即每方呎樓面地價約1萬元，相較今年2月估值，每方呎樓面地價約1.5萬至1.7萬元，低33%至41%，他更預計項目有流標風險。

市况差風險大 業界憂流標

萊坊執行董事兼估價及諮詢主管林浩文表示，該行調低地皮估值兩成，最新估計每呎樓面價約2.5萬至2.8萬元，即地皮估值約791億至886億元。

他指，這地皮屬「可遇不可求」及有「戰略性」位置，相信發展商會各自計數及規劃用途，同時更屬大型發展商必爭之地，估計發展商以合組財團形式入標為主，預計3至5個財團入標，獨資機會不大，惟大型中資亦會參與。

另外，長實（1113）早前就天水圍嘉湖海逸酒店重建為住宅，發展商新近遞交予城規會的文件，當中包括物業模擬設計圖，就該設計圖所見，項目外形為全玻璃幕牆，並設有垂直綠林（Vertical Garden），物業外形時尚。

城規會最快今年11月初審理有關申請。

城規會11月審理嘉湖海逸酒店重建

資料顯示，酒店佔地約30萬方呎，長實擬重建作住宅，住宅部分涉逾150萬方呎，非住宅部分涉約49.86萬方呎，擬建2幢53層高的綜合用途物業，提供5000伙平均面積約300方呎單位，每層設54個單位，酒店平台位置的置富嘉湖商場計劃保留，即項目涉總樓面200萬方呎。