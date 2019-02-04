映日灣折實呎價撲2萬加推172伙 匯璽III兩日收逾1200票超額4倍

明報記者 林尚民

映日灣自上月中推出至今，經歷兩輪公開發售及招標後累售594伙，佔全盤840伙逾七成，套現48.6億元，發展商億京之後未再有新銷售行動，但自匯璽III日前開價後，映日灣昨日突擊加推4號價單涉172伙。

億京項目及銷售策劃總監潘志才表示，映日灣早前推出的3張價單均即日售罄，是次價單加推的172伙，包括167伙標準戶，屬開放式至3房1套連儲物室連洗手間戶型，實用面積217至859方呎，以及5伙特色戶，實用面積418至1,908方呎。

億京：價錢調幅符合市場期望

潘續稱，映日灣單位戶型選擇多元化，而新一批推售單位價格，針對不同景觀及層數而有所調整，但相信仍符合市場期望。

就價單所見，今批單位平均實呎21,284元，若扣除最高7%折扣後，折實平均實呎19,794元。若對比近似類型及樓層單位，估計今批新推單位的實際加幅介乎4%至5%，如首張價單實用298方呎的2座30樓I室，採一房間隔，折實價586.73萬元、折實實呎19,689元，而昨日推出的3座29樓H室，同為實用298方呎一房戶，但樓層低一層，折實613.05萬元，折實實呎20,572元，比首張價單近似單位高4.5%。

映日灣個別一房單位提價約5%

另匯璽III開放現樓以來，市場反應理想，綜合各大代理資訊，該盤過去兩日共收逾1200票，對比已公布的首張價單235個單位，超額認購接逾4倍。項目已公布售價之單位，實用面積275至1513方呎，涵蓋開放式至4房戶，當中主打1房戶，折實售價由613萬至4033萬元，折實呎價19,988至26,659元，平均折實實呎則為21722元，較同系匯璽II近兩年前首批折實平均21,152元，只高2.7%。

中原陳永傑入票認購匯璽III

由於匯璽III以貼市價推售，吸引地產代理界名人入票，其中中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑，就以私人名義入兩票認購，據悉，陳希望可以低於1000萬元購買該盤一個山景單位作收租用，預料租金回報可超過3厘，不過，由於他本身已持有物業，若成功入市須付樓價15%辣稅。