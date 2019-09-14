加州通過新勞工法 勢打擊優步Lyft

司機變正式員工 成本料大漲

紐約市早前也將司機的最低工資，在扣除開支後定為時薪17.22美元，是全美首次。不過有別於加州，紐約市的司機仍是自僱人士，只是薪酬規範化，而當局亦為召車行業的汽車數量設置上限。召車的次數亦因此減少，向顧客收取的費用亦有所提升，並接近於的士收費。此外，歐洲一些國家也爭取把司機歸類為僱員。這些措施反映像優步這些科技企業，透過壓低成本而急速擴張多年後，正面對國際社會向其收緊規管，使其運作像其他運輸業界般規範化。儘管召車服務仍深受消費者歡迎，但業界相關的投訴愈來愈多，例如交通擠塞、司機待遇低。

大摩：薪酬成本或大增35％

目前召車行業持續擴張，以Lyft為例，去年在同一時間內招攬超過200萬網約司機，相當於超過1％的美國勞動力，使其有愈來愈大的規管必要。這些規管將為共享經濟行業帶來巨大成本，對優步和Lyft這些尚未有明確盈利途徑的公司影響尤甚。摩根士丹利的分析師估計，優步和Lyft在加州為司機所支付的薪酬成本可能增加35％。兩家公司表示，加州的勞工措施並非大多數司機想要的。因為若司機被歸類為僱員，基於經濟考慮將迫使商業模式改變，降低司機接生意的靈活度。

Lyft表示，當法案正式生效，加州的司機將會減少，因為需要安排輪班來調配司機。司機也不能在不同召車平台軟件之間隨意切換接生意。因為薪酬按時薪計算後，至少1小時內不能轉平台。Lyft和優步都表示，乘客的車費亦會上漲，且候車的時間也會增加。不過加州眾議院民主黨籍議長雷登（Anthony Rendon）稱，若業界的商業模式受到影響，那是因為它們要向員工支付更多酬勞。

（綜合報道）

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