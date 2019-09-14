美零售銷售勝預期 8月按月增0.4%

聯儲局前主席耶倫表示，美國經濟穩健，但經濟前景面臨的威脅增加，相信聯儲局將繼續推出更多措施，提振經濟。

耶倫：美經濟穩健 但威脅增加

聯儲局、日本央行、英倫央行、瑞士央行等，都將在下周的超級星期四公布議息結果。市場預期，聯儲局和日本央行可能擴大寬鬆。國際貨幣基金組織（IMF）發言人賴斯（Gerry Rice）警告，全球經濟正面臨挑戰，製造業活動出現全融海嘯以來所未見的疲態，預期貿易戰可能把明年全球GDP抹去0.8個百分點，並在未來幾年帶來更大損失。

共享辦公室龍頭WeWork母公司We Co.的首次公開募股（IPO）計劃，近期屢傳不利消息。We昨宣布將在年底前任命一名獨立董事，並降低聯合創辦人兼行政總裁紐曼（Adam Neumann）的投票權，以釋除投資者對企業治理的疑慮。紐曼的投票權將由每股20票，降至每股10票，並在他去世時完全取消超級投票權。但相關修訂未影響紐曼對We的控制。紐曼的家人不會進入董事會，當紐曼去世後，繼任人選將由董事會選出。

（綜合報道）

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