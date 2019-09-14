美眾院查科技四巨頭涉壟斷 要求交出財務報表高層通訊等內容

司法委員會正向Google要求24種產品和服務的資料，包括廣告技術、YouTube、高層涉及有關併購交易的高層通訊內容等。亞馬遜則要提供涉及產品搜索、Prime會員定價、賣家收費等的高層通訊資料。蘋果就要提供有關其App Store運作的高層電郵。fb則要提供圍繞收購WhatsApp、Instagram、數據安全軟件Onavo等的高層通訊資料。

司法委員會：少數公司佔據巨大市場

司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）表示，蒐集到的資料將有助持續調查，並指「愈來愈多證據顯示，少數公司已佔據電商和通訊領域的巨大份額」。該委員會最資深的共和黨眾議員科林斯（Doug Collins）稱，這些資料對判斷是否有發生違反競爭行為尤為重要。

FTC調查fb收購有否窒礙競爭

受查的科技巨企之前都表示，為消費者帶來了很多好處，且面臨激烈的競爭，並表示願意與當局合作。除了面對眾院蒐證，這些巨頭近期亦面對美國多個政府部門的調查，例如司法部的廣泛反壟斷審查，有可能升格為正式的調查。與此同時，聯邦貿易委員會（FTC）亦向fb展開調查，以了解其主要收購交易是否窒礙競爭。來自兩黨的州檢察長，最近亦向Google和fb展開調查。

文件可能向公眾公開

美國司法機構的調查，可能需時多年才會向調查對象採取制裁。眾院的調查則會對科技機構帶來其他威脅，因為向議員提供的文件可能會向公眾公開，並成為傳召企業高層出席高級別聽證會的理據。這將為公司聲譽帶來風險，並可能加劇監管的政治壓力。除美國以外，其他國家的監管部門也對這些科技巨頭展開調查。

（華爾街日報）

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