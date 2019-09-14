永利貴賓博彩業務 美銀美林：受累太陽城

昨日股價逆市跌

永利在周四公告，預計澳門業務於2019年第三季娛樂場收益及經調整後的物業EBITDA，將因為受到中美持續貿易爭端及香港局勢干擾，致貴賓博彩轉碼數大幅減少，即使7、8月份的貴賓博彩贏額在預期的2.7%至3%內，仍會對EBITDA造成不利影響。六大博彩公司中，永利更為昨日唯一股價下跌的濠賭股，永利收報16.88元，跌0.12%。

澳門半島物業翻新影響贏率

美銀美林的報告還估計，永利在第三季的轉碼數及博彩收入，分別按年跌33%及41%。除了永利較受太陽城的表現影響之外，該行指出，永利位於澳門半島的物業進行翻新，亦影響贏率降低於3%的水平，同時在新濠天地及美獅美高梅的競爭下，影響永利的貴賓廳業務表現。

大華繼顯更引述太陽城預期，在人民幣貶值、經濟放緩、官方插手調查的風險增加下，澳門整體博彩收入在今年第三、四季下跌15%至20%，並估計高轉碼客會在官方慶祝澳門回歸20年時避免訪澳，因此估計第四季的貴彩生意更具挑戰性。