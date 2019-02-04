470億未入帳銷售 大摩：新地盈利率高

匯豐：2020年逾73%盈利已鎖定

摩根士丹利指出，雖然新地近期的酒店業務表現較弱，零售商場銷售在7、8月份也告受壓，但基本租金仍獲支持。至於售樓方面，該行稱，新地在港待入帳的470億元淨銷售合約，當中有約75%的除息稅前盈利達40%，並預期未來售樓按年的速率維持在400億元水平。匯豐更預期，新地在2020年度已有逾73%盈利獲鎖定，基礎溢利有望按年增長7.3%至348億元。

在售樓方面，匯豐更指出，新地可以在2020至2021年度，按年實現合約銷售440至450億元，會比每年目標銷售400億元為高。瑞銀稱，預期新地在2020年度售樓可達475億元，與去年的470億元相若。美銀美林甚至估計，若港府落實收地政策，向發展商收回農地，會為新地帶來額外的盈利。

海通國際：未受空置稅影響

至於近日港府冀落實空置稅，海通國際認為，新地在7月份尚有2100個單位待售，但是目前尚未獲發入伙紙，因此尚未受到新例影響，但是該新稅例，始終會對新地構成不良的影響。匯豐則稱，由於因應政府準備推出空置稅，新地已經在2019年度加快銷售進度，過去一年度已售樓達600億元，按年增加40%，達到新高水平。