中秋銅鑼灣食肆滿座 旺角商場人流微減

朗豪坊一家出售手機殼等產品的精品店店員葉小姐表示，自6月以來生意已經比較淡靜，平日晚上多為內地遊客，周五至日就有較多本地客人，不過近月已不見內地遊客，因此就算有人來商場快閃唱歌或是中秋節，影響亦不大。一家銀飾店店員郭小姐說，近月生意雖有影響「但還可以」，人流則明顯減少，例如本周四有人舉辦快閃唱歌活動，晚上9時後只得數個客人進店選購飾物。

朗豪坊店員：市民快閃唱歌 客人會離開

另一家售賣潮流精品店舖員工黃小姐表示，店內近月的人流大減八至九成，生意亦下跌六成，暑假檔期不如預期，如果遇上周四的唱歌快閃活動，客人會在開始前迅速離開商場，情况有如「清場」。她續稱，始終店舖需要交租，業主並無減租安排，冀社會事件可及早解決。

學生周小姐說，自6月以來不論是購物或者是逛街已大為減少，一來是香港政治局勢下，沒有心情購物，二來亦擔心外出時遇到警察或有危險，雖然9月開學後，多了在商場閒逛，但亦甚少購物。她又稱，今年家中有外出用餐「做節」，不過改為提早慶祝。來自中國河南的邢小姐表示，計劃在港停留7天，出發來港旅行前未有留意到香港的示威活動，不過其後有留意新聞，形容「大多在旺角區逛街，覺得不危險」，又認為香港的物價「沒有便宜很多」，主要購買化妝品及面膜。

河南遊客：不覺旺角危險

銅鑼灣是發生警民衝突的熱門地點，不過對酒樓的中秋節晚市市道影響不大。位於銅纙灣廣場的酒樓未到晚上7時已經爆滿，市民鄧小姐一家六口用膳，預計花費約千元，她指出過去中秋並非經常外出用饍，認為近期衝突對外消費影響不大。市民陳先生亦表示，每逢過節皆會外出，昨晚未見有衝突發生的迹象，即使經濟氣氛轉差也沒有影響外出消費。

遊客熱點時代廣場上的酒樓約在6時的入座率也有90%，內地遊客黃小姐直言，近期的衝突影響她來港意欲，只因有要事才來港。酒樓職員表示，晚上也是做兩輪生意，8時30分後的預約已有八成爆滿。