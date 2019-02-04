中銀恒生渣打齊加按息 至2.625厘 600萬樓每月供多624元

按息料維持在2厘多水平

據市場消息表示，中銀和恒生按揭封頂利率，由最優惠利率（P）減2.65厘升至P減2.5，渣打將封頂利率由P減2.9厘升至P減2.75厘，同時削減現金回贈比率，由最多2%減至1.5%，與中銀香港看齊。恒生的新調整即日生效，中銀香港及渣打即是下周一生效。

中銀恒生渣打：實際條款視乎客戶而定

中銀香港及恒生銀行的發言人均表示，按揭的服務條件，包括按揭息率及現金回贈，會視乎貸款金額、客戶關係等因素而定。渣打發言人亦重申，該行不時檢討按揭息率及回贈水平，審理按揭或轉按申請時會考慮多方面因素，因此最終息率及回贈水平將視乎個別客戶情况。

銀行公會主席禤惠儀表示，過去量化寬鬆下資金充裕，按揭利率在相當低水平。近日資金成本上升，不同銀行調整價格和現金回贈，屬於健康做法。銀行是按個別需要調整，未見銀行對樓市是否樂觀的看法有改變。

中原按揭：細行將逐步跟隨

中原按揭董事總經理王美鳳認為，大行調高按息以改善業務利潤和息差，及抵消資金成本上升，預料小行將會逐步跟隨，但實際視乎銀行資金成本和樓按積極性。她認為年內調息已告一段落，每月供款增約3%，對樓市影響輕微，料拆息維持在2厘多的水平。

以樓價600萬元，按揭成數八成，供款期30年計算，撇除按揭保費和印花稅因素，加按息0.15厘，每月供款增2%至19279元，若對比中小型銀行的2.375厘，四大行的新計劃每月需多供3.34%或624元。

禤惠儀：銀行為季結年結預留資金

上月中匯豐帶頭加按息，當月四大行的現樓按揭市佔為74.9%，比5月時的歷史高位下跌了7.5個百分點。目前中小行未有加息，經絡按揭轉介高級副總裁曹德明相信，未來仍有部分小型銀行維持舊息率一段時間，預料未來第4季中小型銀行市佔率將提升至三成左右。

昨日港元拆息繼續上升，1個月拆息繼續逼近2厘，上升11點子（1厘等於100點子）至1.96厘，季結臨近，兩周拆息升48點子，至1.56964厘。3個月拆息報2.27464，下跌0.75點子。截至昨晚10時，港匯報7.8236。禤惠儀表示，面對經濟環境存在下行風險的環境，銀行希望為季結和年結預留資金。另外，潛在上市活動重啟，也對拆息有影響。

明報記者 歐陽偉昉