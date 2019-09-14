缺北水大市乾升 內地限購鬆綁車股領漲

恒指做好 逼近250天線

在中美雙方於貿易談判互釋善意，美股三大指數微升下，港股昨高開66點，午後升幅進一步擴大，最多升278點，高見27,366點，進一步逼近8月1日的裂口頂27,495點，以接近全日高位收市，升265點，報27,352點；國指升95點，報10,687點。全日成交額576億元，是7月5日562億元後最低。累計一周，恒指升2.47%，國指升2.46%；以吉利（0175）表現最好，累升10.6%；表現最差為中生製藥（1177），累跌3.6%。

吉利同時是昨日表現最佳藍籌，單日升4.8%，收報14.12元，主因貴州省貴陽市公布即日起廢除汽車限購措施，是內地有汽車限購的8個城市及海南省當中，首個宣布取消限購的地方，令市場憧憬其他城市會很快跟隨。其他車企昨日亦漲，五龍電動車（2949）爆升22%、東風（0489）、廣汽（2238）升逾5%、比亞迪（1211）亦升3.89%。

《人民日報》發表評論指本港地產商不應囤地居奇，地產股走勢各異，信置（0083）跌0.82%，收報12.1元，是跌幅最大藍籌。消息指中國有意從美國等地增加豬肉進口，萬洲（0288）升3.05%，收報7.44元。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，汽車股昨日表現突出，除了消息利好，主要是之前已大跌，目前有空間炒落後，投資者亦相信會有政策扶持汽車消費。大市方面，中美糾紛、本港形勢繼續是左右市況因素，下星期一國家統計局將公布8月消費、投資等經濟數據，如數據欠佳，中央或會推新刺激措施。

另據傑富瑞報告，截至本周三（11日）的一星期，中國股票基金錄4.68億美元淨流入，結束連續10周淨流出，港股基金有8400萬美元淨流入。