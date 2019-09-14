國泰停飛兩航線 削部分歐美航班

停飛棉蘭 都柏林航線只飛夏季

國泰表示，現時年內未來數月的預訂水平大幅下降，因此會實施短期應變措施，包括按需求調整本年冬季（由今年10月底至明年3月底）的運力。另外，公司會整合部分航線的航班班次，國泰港龍每周3班前往印尼棉蘭的航班會由下月27日起停止服務，涉及的班次為KA359，原定每逢周一、四及六提供服務；從11月7日起，國泰每周4班直飛都柏林的航班會暫停，並將改為夏季季節服務，涉及的班次為CX301，原定每逢周一、三、四及六提供服務。

直飛巴黎削最多 每周減半至7班

雖然國泰未有正式公布削減航班班次的數目，但根據公司官方訂票網站顯示，不少香港飛往歐美地區的航班數量都在11月底較9月底減少。其中，國泰直飛往巴黎的航班班次減幅最大，由現時每周14班，削半至每周7班；飛往紐約的航班班次則由現時每周25班，削至每周22班；香港飛往法蘭克福的航班班次亦由原先的每周10班，減至每周7班（見表）。 新開的航線也未能倖免於難，於今年4月初才啟航前往西雅圖的航班班次則由每星期7班，減至5班。

交銀國際交通運輸及基建行業分析師尤璐雅認為，年初國泰所公布的發展計劃十分進取，相信推出上述措施僅屬短期性質，預計當明年初客運需求回升時，會再次提高航班班次及航點數目，不會影響公司未來3至5年的長期發展計劃。她續指，就公司是次調整，明顯是要控制成本，但由於公司過去上半年在控制成本上已經非常嚴格，因此即使現時再作出調整，營運成本可以下降的空間亦很小。 雖然她預期國泰不太可能在年內餘下的時間，開始削減前往中國內地的短途航班數目，但倘若市况仍未改善，仍不能排除這個可能。