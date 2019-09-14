倫交所指公布收購Refinitiv後股價升29%

Refinitiv之所以令倫交所如此執著，因為其大數據的服務相當有價值。Refinitiv本為湯森路透的金融及風險部門，提供數據分析、交易平台等服務，去年被以美國投資公司黑石（Blackstone Group）為主的財團收購主要股權。倫交所於今年8月以270億英鎊（約2628億港元）對其提出收購，將全數以股份支付。

分析平台可與彭博等巨頭競爭

外媒《紐約時報》報道，若倫交所收購成功，將可擁有Refinitiv旗下Eikon分析平台，可出售終端機以供客戶使用其金融數據，並互相傳送訊息，屆時可令倫交所一躍與彭博社等數據巨頭競爭。資料顯示，Refinitiv現時提供高達130類數據分析，其中涵蓋金融科技、交易、風險評估以及數個其獨有的數據庫。