倫交所拒港交所併購 指存根本缺陷 列四大理由：作價低業務高度集中

明報記者 馬迪帆

倫交所昨晚宣布拒絕邀約後，股價曾跌0.7%，但其後倒升4.3%。港交所（0388）ADR（美國上市預託證券）昨晚11時較港股收市價跌1.2%。

倫交所倒升 港交所ADR跌1.2%

倫交所公告顯示，董事會達成一致決定，拒絕此併購提議。倫交所主席Don Robert以千字長文回信解釋拒絕交易四大理由，首當其衝是認為該交易不符倫交所策略目標。信中指出，港交所在業務上高度集中，非常依賴市場交易量，若倫交所選擇接受港交所的建議，而放棄收購Refinitiv，將是策略上的極大退步。

董事會受制港府 結構「不尋常」

其次，信中指出交易面對無法達成的重大風險，更將矛頭對準港交所企業架構。信中表示，因倫交所為重大金融基建，屆時將面對來自各類金融監管機構及政府機構的勘查，包括英國、美國及意大利的監管機構。而港交所「不尋常」的董事會結構以及其與香港政府的關係會令事情更加複雜。所謂不尋常，即股東僅能選出港交所13名董事中的6名，其餘7名及主席任命都需要港府批准。倫交所指接納港交所收購，不知能否獲監管機構批准，卻要放棄很有價值的Refinitiv（見另文），不符合股東利益。

港交所提議以現金加發行新股支付方式交易，每股收購作價現金20.45英鎊加2.495股港交所新股，以港交所昨收報240.8元計算，約合82.13英鎊。倫交所認為股份支付不吸引，直指港交所價值充滿不確定性，尤其現時本港局勢為其雪上加霜，更質疑香港長遠是否能維持通往中國門戶位置。最後，即使以上疑慮都獲圓滿解決，倫交所認為港交所給出的316億英鎊（約3077億元）估值，依然遠低於其目標。相反，若倫交所成功收購Refinitiv，料創造巨大價值。

港交所：續接洽倫交所股東

倫交所打碎「 羅密歐朱麗葉」童話，港交所昨夜發表回應，指未放棄收購，反而期望與倫交所董事會進行對話，希望證明併購建議遠比收購Refinitiv計劃更可取。港交所認為，倫交所的股東應有機會詳細分析兩項交易，並會繼續與他們接洽。昨日早上，英國《金融時報》報道指，預料交易會遭回絕，港交所已準備好提高現金比例以繼續商榷。