元朗安寧路舖位劈價六成租出

健身中心15萬承租 呎租43元

市場消息指，該舖上手租客為家俬店，以月租約20萬元租用，並於2017年已遷出，當時業主隨即以月租35萬元放租，惟一直未有新租客承接，到2018年主動減租近三成至25萬元，至近日接獲新租客洽租，雙方議價後，終以月租15萬元租出，較2017年叫價35萬元減少20萬元或57%。

另市場再錄迷你劏舖蝕讓個案。土地註冊處資料顯示，荃灣大河道地皇廣場1樓單號舖，面積約80方呎，新近以90萬元易手，呎價11,250元；原業主2012年以488萬元購入，持貨7年，帳面蝕398萬元離場，物業貶值82%。

荃灣劏舖業主勁蝕八成離場

據土地註冊處資料顯示，恒地（0012）以4400萬元購入土瓜灣落山道64號地下舖位，恒地已就上述項目遞交強拍申請；原業主為香港道德會，於2009年以1380萬元購入，持貨10年，獲利3020萬元或近2.2倍。