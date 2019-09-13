嘉湖2房租8800元 低市價兩成

天水圍嘉湖山莊新錄一宗低市價租務成交，中原分行經理胡啟文指，上述景湖居12座低層E室，屬實用面積446方呎2房間隔，單位內籠裝修較為殘舊，業主最初叫租9500元，新近減價至8800元租出，減幅為700元或7%，實呎租金20元，相較屋苑2房戶市值月租1.08萬至1.13萬元，意味是次租金較市價低近兩成。

代理：裝修殘舊 租金回報10厘

胡啟文表示，由於上述單位業主早於2006年1月以105.8萬元購入單位，持貨13年，現享租金回報率高見10厘。

另外，大圍新入伙盤珀玥，本月暫錄約3宗租賃成交，中原分區營業經理周偉航表示，屋苑最新錄得中層C室租務成交，屬實用面積201方呎1房間隔，新近以1.28萬元租出，實呎租金約64元；業主去年以490萬元購入單位，現享約3.1厘租金回報率。

珀玥本月3租賃 1房呎租64元

市區盤方面，鰂魚涌近期入伙的君豪峰，新近首錄2房戶的租賃成交。OKAY.com高級顧問朱倩儀表示，上述君豪峰極高層F室，屬實用面積451方呎2房間隔，以月租2.7萬獲外籍租客承租，實呎租金約60元；單位業主2018年以1220萬元購入上述單位，持貨1年，現享租金回報率2.7厘。

君豪峰首錄2房租賃

此外，西環半新盤南里壹號9月暫錄兩宗租務成交。利嘉閣營業董事黃龍智表示，南里壹號中層3室，屬實用面積268方呎1房戶，新近以2.25萬元租出，折合實呎租金84元；以業主今年6月購入單位價778萬元計，現享租金回報率3.5厘。