50指標屋苑呎價按月跌2.6%

港島呎價跌幅最勁

與此同時，8月份整體平均呎價連跌3個月，而且跌幅擴大，為近5個月的新低紀錄；而今年首8個月，樓價累計升幅則顯著收窄至5.5%。

利嘉閣料本月樓價再挫3%

事實上，港島、九龍和新界三區樓價，今年8月全線下跌，當中港島區8個指標屋苑，加權平均實用呎價大跌3.5%，報18,969元；九龍區21個指標屋苑，平均實用呎價報16,236元，按月跌2.7%；至於新界區21個指標屋苑，平均實用呎價亦回落2.3%，報12,819元。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，社會運動一發不可收拾，對樓市的影響持續，短期內買家仍然較為觀望，惟隨著業主面對現實進一步減價刺激下，相信9月份50指標屋苑交投量會因減價而出現兩至三成的回升空間，惟在低基數下，實際數字料亦只有300餘宗，並不代表市况真正回暖。至於樓價，9月份依然難以看好，估計50指標屋苑樓價再有2%至3%下調壓力。