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50指標屋苑呎價按月跌2.6%

【明報專訊】樓市受社會運動影響，買家入市意欲減慢，令主要指標屋苑出現成交量、價齊跌的局面。綜合利嘉閣地產研究部數據所得，8月份全港50個指標屋苑的加權平均實用呎價繼續向下，最新報15,107元，較今年7月的15,517元按月跌2.6%，為2014年開始以實用面積統計以來錄得的最大單月跌幅。

港島呎價跌幅最勁

與此同時，8月份整體平均呎價連跌3個月，而且跌幅擴大，為近5個月的新低紀錄；而今年首8個月，樓價累計升幅則顯著收窄至5.5%。

利嘉閣料本月樓價再挫3%

事實上，港島、九龍和新界三區樓價，今年8月全線下跌，當中港島區8個指標屋苑，加權平均實用呎價大跌3.5%，報18,969元；九龍區21個指標屋苑，平均實用呎價報16,236元，按月跌2.7%；至於新界區21個指標屋苑，平均實用呎價亦回落2.3%，報12,819元。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，社會運動一發不可收拾，對樓市的影響持續，短期內買家仍然較為觀望，惟隨著業主面對現實進一步減價刺激下，相信9月份50指標屋苑交投量會因減價而出現兩至三成的回升空間，惟在低基數下，實際數字料亦只有300餘宗，並不代表市况真正回暖。至於樓價，9月份依然難以看好，估計50指標屋苑樓價再有2%至3%下調壓力。

相關字詞﹕50個指標屋苑 廖偉強 利嘉閣

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