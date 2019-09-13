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溱柏3房呎價低見萬元 今年新低

【明報專訊】社會氛圍持續惡劣，市場接連錄低價成交；中原副區域營業經理王勤學表示，元朗半新盤溱柏一個3房單位，成交實呎低見1萬元；單位為8座低層D室，實用面積723方呎，原業主原以738萬元放售，至近日減價至725萬元沽出，較原叫價低13萬元或1.8%，實呎僅10028元，是繼屋苑另一3房戶，去年12月以實呎9885元易手後，屋苑今年新低呎價紀錄。

減價2%至725萬沽

王勤學指，上述原業主2014年7月，以約572.1萬元一手買入單位，持貨5年，帳面獲利152.9萬元，升值約27%。

此外，入伙盤接連錄額印鬆綁貨成交，中原資深分區營業經理陳麗嫦表示，荃灣西新入伙屋苑海之戀‧愛炫美，屋苑3C座低層C室新易手，屬實用面積531方呎兩房間隔，業主今年7月中收樓後隨即放售，當時叫價1100萬元，由業主支付10%額外辣稅，但新近經買家議價後，終以890萬元成交，較原叫價減210萬元或19%，實呎16,761元，而涉及的10%額印稅SSD即89萬元，由新買家支付，新買家為上車客，於荃灣睇樓多個月。

上車客付辣稅 購愛炫美兩房

上述原業主2017年8月以841萬元一手買入單位，持貨2年，帳面獲利49萬元或6%，扣除印花稅及雜費料平手離場。

另屯門景峰花園有2房戶，減價至422萬元、以低於市價的價錢易手。中原分行經理曾俊賢表示，上述景峰花園4座高層F室，屬實用面積399方呎2房間隔，原業主本月初叫價450萬元放盤，最終累減28萬元或6%，終以422萬元獲上車客承接，實呎10,576元，成交價較市價低約8%；原業主2014年5月以225萬元購入單位，持貨5年，帳面獲利197萬元或88%。

薈朗1房呎售1.85萬 3年升27%

馬鞍山薈朗亦錄額印稅SSD鬆綁貨成交，美聯助理區域經理楊浩然表示，單位為2座高層A7室，屬山景1房戶，實用面積296方呎，原業主早前開價約580萬元放盤，吸引區內客扑槌入市，最終減價至550萬元成交，實呎18,581元，即減價30萬元或5%；原業主2016年9月以約434.7萬元購入上址，轉手帳面獲利約115.3萬元，物業升值約27%。

相關字詞﹕海之戀‧愛炫美 溱柏 額印鬆綁貨 低價成交

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