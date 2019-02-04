匯璽III首日收500票 超額1倍 新地：重推一期低座大單位 無關空置稅

明報記者 林尚民

匯璽III首張價單涉及235個單位，整批折實平均21,722元，與2017年11月匯璽II首批折實均價21,152元相若，發展商當日形容今次開價屬「時光再倒流」，並謂價錢已因應近期市况放緩作出調整，預料日內將加推單位應市。綜合市場消息，匯璽III單日收逾500張入票，超額逾一倍。

呎價重回兩年前招徠 日內加推

對比過往匯璽兩期首日收票表現，以2017年3月推出的匯璽I最為理想，首張價單涉210伙，開始收票當日收約700張入票，超額約2.3倍；至同年11月推出的匯璽II，首張價單238伙，首日收約300票，剛足額認購，今次匯璽III首日收票比匯璽II首日理想，但略不及匯璽I。

可留意的是，正當匯璽III開始收票之際，同系已經入伙的匯璽I，昨突擊加推8號價單，涉及36個單位，全部位於低座大廈，扣除最高21%折扣後，折實平均實呎約2.6萬元。

今張價單中，最平售價、呎價單位為日鑽匯6樓B室，實用面積1624方呎，定價4687萬元，折實價3702萬元，折實實呎22,800元；售價、呎價最貴為日鑽匯16樓A室，實用面積1896方呎，定價7800萬元，折實價6162萬元，挑戰項目新高售價，折實實呎32,500元，單位將連裝修家俬出售。

發展商同時上載銷售安排，下周一（16日）推出當中8個星鑽匯單位發售，即上述兩伙最平、最貴的日鑽匯單位，暫時皆未推出。新地副董事總經理雷霆指，今次加推匯璽低座單位，是因之前推出單位已差不多沽清，客人選擇不多，與政府有意推出空置稅無關。

啟岸擬下周公布新銷售安排

恒地（0012）日前新一輪開售紅磡啟岸20伙，並即日沽清後，恒地營業（一）部總經理林達民表示，啟岸近日售出20伙並套現1.06億元，平均成交呎價2.2萬元；啟岸今年初至今累積售出514伙，佔項目單位總數551伙的93%，套現約30億元，最快下周公布新銷售安排。至於由營業（一）部負責銷售的元朗唐人新村洋房項目（由16幢洋房組成），林達民指有機會於第四季內推出。

傲瀧加推54伙 折實最貴1.4億

新世界（0017）西貢清水灣傲瀧推出新價單，涉及54伙，全屬特色大單位，折實呎價2萬元起，價單定價由6288.5萬至1.986億元，計算最高折扣30%，折實售價由4401.9萬至1.39億元，呎價由2萬至4.12萬元，發展商同步公布銷售安排，當中41伙於下周一（16日）發售。