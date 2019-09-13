港人追捧新加坡私樓 呎價低仍吸引 政府出手調控降溫 代理料樓價全年可升10%

許大衛表示，港人查詢如何移民新加坡個案急升，相信與近期香港局勢不穩有關。現時也有不少客戶申請企業移民，大約要1500萬至1600萬元。

新加坡政府更計劃拓展全國綠化空間、公園、休憩走廊及體育設施，將綠化面積增加至1000公頃，其中包括環島綠道（Round Island Route）、鐵道走廊（Rail Corridor）、加冷河、越島連道（Coast-to-Coast Trail）、武吉知馬—梧槽自然徑（Bukit Timah-Rochor Green Walk），還有連接樟宜及林厝港、海岸線長50公里的大鄉村海岸區（Greater Rustic Coast）。

鐵道走廊是發展藍圖其中一個亮點，計劃將於2021年通往更多地區，如女皇鎮、波那維斯達、美世界及Sungei Kadut，而歷史悠久的前武吉知馬消防局就會保留，重新打造為旅遊中心。

鄰近樟宜機場 東部有潛力

許大衛特別提到新加坡東部的物業潛力，因鄰近樟宜機場。同時，高力國際研究部門主管Tricia Song亦看好此區的發展前景，未來樟宜機場第五客運大樓及樟宜東的發展項目，將令該區打造成一個匯集商業、娛樂及休閒於一身的繁華地帶。

世邦魏理仕研究部認為，整體而言，最新城市規劃藍圖草案短期內對樓市未會帶來影響，目前市場仍然受制於各種措施，但未來幾年因供應緊絀而令樓價做好。今年上半年核心中央區的私人住宅（非連地皮）樓價指數按季下跌2.9%，Tricia Song指出，此跌幅是自2009年第二季後最多，相比去年樓市高峰期，現時核心中央區整體樓價下跌3.9%。

核心中央區樓價 較去年高峰跌3.9%

許大衛認為，烏節路永久業權地段物業需求持續，樓價亦未有回落，故反映出優質樓盤的樓價一般都能保持平穩。至於其他中央區，樓價按季僅回落0.2%。業內人士一致認為，樓市走勢仍有待觀察，目前未能確認樓市是否進入下行周期。他們預計，今年整體樓價有機會按年上升1%或最多下跌3%。

今次在香港展銷的樓盤單位售價由100萬坡元至800萬坡元（約569萬至4552萬港元）不等，現時新加坡租金回報約為3厘至3.5厘左右。投資者或買家可以透過銀行承做按揭，成數約為六至七成，而按揭利率約2至3厘。在新加坡置業多附送車位，故不會出現天價車位的現象。去年政府推出「辣招」令樓價回落，惟今年第二季已回升。許大衛表示：「麵粉價格已等同現樓價格，再者新加坡政府致力增加人口，目標700萬，相信未來樓價難以回落。」

租金回報3至3.5厘

新加坡住宅類型分為組屋、私人公寓、公寓式共地別墅、連地別墅、聖淘沙別墅，除組屋和連地別墅外，其他的房地產類型外國人都可以買。二手公寓價格比全新公寓要低，有些設施和地點也不錯，如不要求全新樓盤，二手公寓也值得考慮，但新盤設施新淨且具有增值空間，新盤更受歡迎。公寓式共地別墅，即以洋房的形式共存於公寓內，通常2至3層高，有泊車位，與公寓居民共享游泳池等設施。有少數新項目和一些轉售項目，外國人亦可購買。

聖淘沙別墅則為新加坡政府目前唯一允許外國買家購買的別墅區域，為世界級的富豪聚居地，顧名思義是坐落於舉世矚目的世界級度假勝地聖淘沙，由於有獨特的優勢，其樓價具上升空間。

明報記者 龍彩霞

[海外置業錦囊]