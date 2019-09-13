經濟
海外置業錦囊

投資策略

下一篇 上一篇

港人追捧新加坡私樓 呎價低仍吸引 政府出手調控降溫 代理料樓價全年可升10%

【明報專訊】新加坡組屋是不少港人憧憬的住屋環境，最新排名顯示，當地大學也領先香港著名學府，不少港人若有足夠資金也嘗試移民新加坡。新加坡中原地產總經理許大衛表示，新加坡私樓一向受港人歡迎，因為呎價仍然較香港低。新加坡政府也推出調控樓價措施，令樓市降溫，根據新加坡市區重建局初步數據顯示，今年首季私人住宅樓價按季下跌0.6%。許大衛表示，新年一向是銷售淡季，故影響首季表現，相信下半年新加坡樓價會回穩，他預期全年有5%至10%升幅。

許大衛表示，港人查詢如何移民新加坡個案急升，相信與近期香港局勢不穩有關。現時也有不少客戶申請企業移民，大約要1500萬至1600萬元。

新加坡政府更計劃拓展全國綠化空間、公園、休憩走廊及體育設施，將綠化面積增加至1000公頃，其中包括環島綠道（Round Island Route）、鐵道走廊（Rail Corridor）、加冷河、越島連道（Coast-to-Coast Trail）、武吉知馬—梧槽自然徑（Bukit Timah-Rochor Green Walk），還有連接樟宜及林厝港、海岸線長50公里的大鄉村海岸區（Greater Rustic Coast）。

鐵道走廊是發展藍圖其中一個亮點，計劃將於2021年通往更多地區，如女皇鎮、波那維斯達、美世界及Sungei Kadut，而歷史悠久的前武吉知馬消防局就會保留，重新打造為旅遊中心。

鄰近樟宜機場 東部有潛力

許大衛特別提到新加坡東部的物業潛力，因鄰近樟宜機場。同時，高力國際研究部門主管Tricia Song亦看好此區的發展前景，未來樟宜機場第五客運大樓及樟宜東的發展項目，將令該區打造成一個匯集商業、娛樂及休閒於一身的繁華地帶。

世邦魏理仕研究部認為，整體而言，最新城市規劃藍圖草案短期內對樓市未會帶來影響，目前市場仍然受制於各種措施，但未來幾年因供應緊絀而令樓價做好。今年上半年核心中央區的私人住宅（非連地皮）樓價指數按季下跌2.9%，Tricia Song指出，此跌幅是自2009年第二季後最多，相比去年樓市高峰期，現時核心中央區整體樓價下跌3.9%。

核心中央區樓價 較去年高峰跌3.9%

許大衛認為，烏節路永久業權地段物業需求持續，樓價亦未有回落，故反映出優質樓盤的樓價一般都能保持平穩。至於其他中央區，樓價按季僅回落0.2%。業內人士一致認為，樓市走勢仍有待觀察，目前未能確認樓市是否進入下行周期。他們預計，今年整體樓價有機會按年上升1%或最多下跌3%。

今次在香港展銷的樓盤單位售價由100萬坡元至800萬坡元（約569萬至4552萬港元）不等，現時新加坡租金回報約為3厘至3.5厘左右。投資者或買家可以透過銀行承做按揭，成數約為六至七成，而按揭利率約2至3厘。在新加坡置業多附送車位，故不會出現天價車位的現象。去年政府推出「辣招」令樓價回落，惟今年第二季已回升。許大衛表示：「麵粉價格已等同現樓價格，再者新加坡政府致力增加人口，目標700萬，相信未來樓價難以回落。」

租金回報3至3.5厘

新加坡住宅類型分為組屋、私人公寓、公寓式共地別墅、連地別墅、聖淘沙別墅，除組屋和連地別墅外，其他的房地產類型外國人都可以買。二手公寓價格比全新公寓要低，有些設施和地點也不錯，如不要求全新樓盤，二手公寓也值得考慮，但新盤設施新淨且具有增值空間，新盤更受歡迎。公寓式共地別墅，即以洋房的形式共存於公寓內，通常2至3層高，有泊車位，與公寓居民共享游泳池等設施。有少數新項目和一些轉售項目，外國人亦可購買。

聖淘沙別墅則為新加坡政府目前唯一允許外國買家購買的別墅區域，為世界級的富豪聚居地，顧名思義是坐落於舉世矚目的世界級度假勝地聖淘沙，由於有獨特的優勢，其樓價具上升空間。

明報記者 龍彩霞

[海外置業錦囊]

相關字詞﹕海外置業

上 / 下一篇新聞

中秋訂枱旺區不旺 酒樓：次季已轉差 梁文韜：不少酒樓結業 訂枱仍遜去年
中秋訂枱旺區不旺 酒樓：次季已轉差 梁文韜：不少酒樓結業 訂枱仍遜去年
中式酒家相繼結業 個別「拖糧」
中式酒家相繼結業 個別「拖糧」
澳門酒店訂房個別爆滿 房價按年持平
澳門酒店訂房個別爆滿 房價按年持平
政府收新地屯門兩地 郭炳聯：建公屋會接受
政府收新地屯門兩地 郭炳聯：建公屋會接受
新地全年少賺一成 增派末期息7.3%
新地全年少賺一成 增派末期息7.3%
港交所出手突然 為阻Refinitiv交易 「港倫聯婚」遭看淡 股價挫逾3%
港交所出手突然 為阻Refinitiv交易 「港倫聯婚」遭看淡 股價挫逾3%
港交所併購LME幕後功臣操刀
港交所併購LME幕後功臣操刀
投資者散水 南方能源高位插62%
投資者散水 南方能源高位插62%
缺乏規模不符戰略 匯控擬售法國零售銀行
缺乏規模不符戰略 匯控擬售法國零售銀行
新濠國際私有化珍寶海鮮舫失敗
新濠國際私有化珍寶海鮮舫失敗
中小行加入搶定存 工銀港元息高見4.2厘
中小行加入搶定存 工銀港元息高見4.2厘
去年初開始減持 新創建沽清首都機場套8億
去年初開始減持 新創建沽清首都機場套8億
百威捲土重來 集資削半至390億 仍為今年新股集資王
百威捲土重來 集資削半至390億 仍為今年新股集資王
快手籌備融資 騰訊有份投資
快手籌備融資 騰訊有份投資
歐央行減息兼重啟量寬 歐元失守1.1 11月起每月買債200億歐元
歐央行減息兼重啟量寬 歐元失守1.1 11月起每月買債200億歐元
內地掀iPhone 11搶購潮
內地掀iPhone 11搶購潮
NLRB命令Google 須予員工言論空間
NLRB命令Google 須予員工言論空間
張兆聰：A股表現勝港股 低吸落後航空股
張兆聰：A股表現勝港股 低吸落後航空股
力伍：汽車消費 來日猶可追
力伍：汽車消費 來日猶可追
技術取勝：鞍鋼調整需守3元
技術取勝：鞍鋼調整需守3元
盧駿匡：炒即日鮮個股 投資者須貼市
盧駿匡：炒即日鮮個股 投資者須貼市
無懼暴力事件 郭炳聯讚元朗好住
無懼暴力事件 郭炳聯讚元朗好住
金管局責成銀行 免費提供7年戶口紀錄
金管局責成銀行 免費提供7年戶口紀錄
劉思明：電子產品炒復蘇 建板走勢佳
劉思明：電子產品炒復蘇 建板走勢佳
周顯：長實永遠帶頭劈價賣樓
周顯：長實永遠帶頭劈價賣樓
譚新強：負利率風潮或將席捲全球
譚新強：負利率風潮或將席捲全球
湯文亮：港交所買倫交所 有買貴冇買錯
湯文亮：港交所買倫交所 有買貴冇買錯
持工作簽證 可申入籍新加坡
持工作簽證 可申入籍新加坡
匯璽III首日收500票 超額1倍 新地：重推一期低座大單位 無關空置稅
匯璽III首日收500票 超額1倍 新地：重推一期低座大單位 無關空置稅
新地年底前擬推兩盤涉763伙
新地年底前擬推兩盤涉763伙
溱柏3房呎價低見萬元 今年新低
溱柏3房呎價低見萬元 今年新低
50指標屋苑呎價按月跌2.6%
50指標屋苑呎價按月跌2.6%
嘉湖2房租8800元 低市價兩成
嘉湖2房租8800元 低市價兩成
元朗安寧路舖位劈價六成租出
元朗安寧路舖位劈價六成租出