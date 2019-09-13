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湯文亮：港交所買倫交所 有買貴冇買錯

【明報專訊】星期三下午網傳特首在股市收市後開記者會，答應網民四大訴求。有網民話，算林鄭識時務，如果唔答應，當晚就會天火焚城，股市亦因為這個消息而在當天急升接近500點。

我認為如果消息屬實，股市不但不會大升，反而會大跌，因為其中一個訴求是設立獨立調查委員會調查警隊在這3個月應付「暴力示威」時有沒有用過分武力，如果政府答應這個訴求，警隊當晚一定會放棄執法，天火焚城的確有機會發生。如果國家唔想香港天火焚城，唯有動用《基本法》第18條派解放軍入城，結果唔需要我講。

特朗普炒博爾頓 中美貿易衝突或暫緩

其實，當日令股市急升的好消息還有很多，在我來說，特朗普的起心肝炒了那個「鷹王之王」博爾頓是最好的消息，沒有博爾頓阻頭阻勢，中美貿易衝突應有機會暫停。

其次是政府第一次提及《蒙面法》，老實說，此法一出，那些勇武者便會立刻變成和理非，最後是政府強行收地，將公屋上樓年期由6年下降至3年，解決了房屋問題，民怨都會減少一些，原來全部人都跌了眼鏡。

股市收市後港交所（0388）發公告表示向倫交所提交了收購建議，一時之間，所有投資者都目瞪口呆，這算不算是蛇吞象，大家拭目以待。

沒超乎想像溢價 倫交所股東難割愛

港交所收購倫交所的消息傳出之後，立刻有評論員話以溢價22%收購，而且以市盈率計倫交所比港交所高得多，對港交所的股票持有人不利，小股東未必會答應。

有記者問我這個問題，我話今次收購，可以用「有買貴，冇買錯」來形容，如果唔畀超乎想像的溢價，倫交所又怎會割愛出讓。如果用地產例子解釋，港交所是一個單邊舖，倫交所是單邊舖隔離，如果由單邊舖的業主買下，就變成了一隻大單邊舖，價值及租金收入就會大幅提升，類似這樣的交易我已經做過很多次。

所以，我不認為李小加做了一個錯誤的決定，就算現在大家覺得他的買價太高，亦只不過是「有買貴，冇買錯」。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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